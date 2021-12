Christian Nodal le responde fuerte a Andrea Legarreta por opinar de su relación con Belinda; "no conozco a esa persona"

El cantante sonorense Christian Nodal ofreció una entrevista en exclusiva para el programa Ventaneado en la que le contestó a la presentadora de Hoy Andrea Legarreta por opinar de su relación con la española Belinda. Es de recordar que la famosa conductora dijo al aire que si se realiza una boda entre ambos músicos, lo mejor sería el enlace matrimonial se diera por bienes separados.

Al ser cuestionado sobre tales comentarios, el intérprete de "Dime cómo quieres", dijo que "cada quien se encarga de su vida" y que ni conoce a Andrea Legarreta, destacó que él jamás se atrevería a opinar de su vida.

“Yo opino que cada quién se tiene que encargar de su vida, con todo respeto lo digo, yo jamás me atrevería a opinar de alguien más sin conocer a esa persona, y no conozco a esa persona, pero le mando mucho amor, muchas bendiciones y mucha buena vibra”, dijo.

Christian fue cuestionado por los planes a futuro con Belinda a la que llama su mujer y la posibilidad de hacer un testamento en el que la pudiera incluir, a lo que respondió que aún no lo ha hecho pues considera que no tiene lo suficiente para poder organizar dicho documento.

“Todavía no tengo un testamento porque realmente no tengo qué dejarle a un hijo o alguien más, no tengo todavía esa responsabilidad, pero claro que lo voy a hacer ya cuando considere que estoy en una etapa más grande y que mi carrera está más concluida, claro que lo voy a hacer”.