Christian Nodal revela cómo inició su historia de amor con Belinda; ¿la besó a la fuerza? | VIDEO

Una de las parejas del momento es sin duda la conformada por Christian Nodal y Belinda. Recientemente, el exponente de música regional mexicana dio a conocer cómo inició su historia de amor con la cantante y actriz.

Recordemos que los Nodeli, como son llamados por sus fanáticos, anunciaron su relación en agosto de 2020 y en mayo de este año dieron bastante de qué hablar, pues el intérprete de "Botella tras botella" le pidió matrimonio a Beli en un lujoso restaurante de España.

Durante una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, Christian Nodal mencionó que se conocieron a principios del año 2020, cuando ambos formaron parte de la segunda temporada de La Voz, de TV Azteca. El artista afirmó que siempre que la veía le daba "pánico escénico", pues la presencia Belinda "impone".

"Como cuando me subí la primera vez a un escenario, quería esconderme detrás de todos . No podía ser yo enfrente de ella y nunca me había pasado con una mujer, porque ella impone demasiado ", aseguró.

El joven de 22 años agregó que nunca le habló hasta que un día fueron a ensayar a su casa y le dijo: "Tú no te vas a ir sin que te bese", algo que Beli rechazó. Al final, ese beso sí ocurrió y no sólo eso, pues contó que esa misma noche le cantó una canción que previamente le había escrito.

El cantante de "Adiós, amor", quien actualmente enfrenta una batalla legal con su disquera, indicó que desde aquel primer beso se dio cuenta de lo mucho que la ama, pues han sabido complementarse y entenderse.

Christian Nodal no dejó pasar la oportunidad de decir lo que más le gusta de Belinda. De acuerdo con el compositor mexicano, gracias a ella ha hecho cosas que jamás se había atrevido a hacer. Además, ha sido un gran soporte para erradicar un poco su timidez.

"Ella me impulsa a hacer cosas que nunca creí que me iban a gustar y me hace muy feliz, descubro muchas cosas de mí que no conocía", dijo.