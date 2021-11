"Quiéreme así, aunque a veces no encaje", Christian Nodal manda mensaje a Belinda y enloquece a sus fans

Hace unos meses el rumor de que Christian Nodal y Belinda habían terminado llenó los titulares, sin embargo, ahora la pareja parece estar más feliz y enamorada que nunca, y así lo dejó ver el cantante en sus redes sociales al mandar un mensaje a su prometida que enloqueció a sus fans.

Nodal y la intérprete de "La niña de la escuela" y "Amor a primera vista" llevan poco más de un año de relación, y en mayo de este año el cantante le pidió matrimonio a Beli en un lujoso restaurante de Madrid, lo que fue anunciado por ambos en sus redes sociales.

Sin embargo, hace unos meses se aseguró que la pareja había terminado su relación, idea que se reforzó cuando el sonorense borró las fotos que tenía en su cuenta de Instagram. Luego de semanas de especulaciones, los Nodeli como son llamados por sus fans, se volvieron a dejar ver muy unidos.

Christian sorprendió a sus casi 8 millones de seguidores en Instagram al compartir en sus historias un pequeño clip en el que se puede ver una fotografía en la que la pareja está tomada de la mano. En la imagen se observa que Belinda porta su anillo de compromiso, y otras piezas de joyería.

Con la romántica imagen en blanco y negro, el intérprete de "Botella tras botella" y "Adiós amor", también envió a su prometida un romántico mensaje, pues acompañó la instantánea con la canción "Quiéreme Así", del rapero colombiano Nanpa Básico.

"Quiéreme así, aunque a veces no encaje, porque me visto raro y tengo muchos tatuajes. Quiéreme rapper y quiéreme siempre, por favor pregunta, que nadie te cuente. Muchos me odian mami, así es la gente...".