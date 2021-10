Christian Nodal logra que un hombre se tatué el rostro igual que él

Actualmente Christian Nodal es uno de los cantantes más famosos de nuestro país y es que su estilo único para cantar música regional mexicana lo ha llevado a la cima del éxito, pues canción nueva que saca, misma que se convierte en las más escuchadas.

Y es que Nodal no es aquel grupero tradicional que conocemos todos que portan aquellos trajes brillosos y vistosos, no, Christian a pesar de cantar con banda y mariachi apostó por un look mucho muy diferente al de sus colegas.

Pues el prometido de Belinda apostó por un look y outfit mucho más serio ya que prefiere los colores sobrios, eso sí con camisas que dejen ver casi todos sus tatuajes, y es que éstos son parte importante de él pues aunque sabemos que el cantante trae plasmados los ojos de su bella novia y algunos más en honor a ella y a su relación, el cantante también tiene muchos más con gran significado para él.

Su mejor amigo se tatúa como Nodal

Uno de los tatuajes de Christian Nodal que más ha llamado la atención, es el que tiene en el rostro, muy cerca de sus ojos en forma de tache y aunque aún el cantante no ha revelado si tiene un significado en especial, ahora uno de sus mejores amigos también ya lo tiene en su rostro.

Así lo compartió en sus historias de instagram el intérprete de “De los besos que te dí”, en dicha publicación además de etiquetar a su amigo Abelardo Baez, asegura que luego de haberse hecho el mismo tatuaje que el cantante su amistad será para toda la vida.

De acuerdo con la información del perfil de instagram de Abelardo Baez, el amigo de Nodal que se hizo el mismo tatuaje que el cantante en el rostro, trabaja con el prometido de Belinda como su director de escena y fotógrafo desde hace algunos años.

SEGUIR LEYENDO:

Christian Nodal y Belinda: esta es su impresionante FORTUNA

Belinda 'se cree la dueña': Surgen roces entre familia de Christian Nodal y la cantante por uso de jet privado