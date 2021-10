Belinda comparte TIERNO momento de sus padres; "no puedo evitar las lágrimas" | VIDEO

El pasado viernes 22 de octubre, Belinda Schull, madre de la cantante Belinda, celebró su cumpleaños con una gran fiesta que contó con una serenata de mariachi a los que se unió Christian Nodal, yerno de la señora, para interpretar el tema "Albur de Amor", popularizado por Antonio Aguilar.

A través de redes sociales, tanto Belinda Schull, como sus hijos Belinda y Nacho Peregrini compartieron imágenes y videos de la celebración. Durante uno de los videos compartidos en Instagram, se puede ver a Schull junto con su esposo, Ignacio Peregrini, disfrutando de la velada.

Festejo en grande

El momento más recordado de la fiesta fue la aparición de Christian Nodal, quien interpretó algunas canciones. Incluso, en determinado momento, Belinda se unió en un dueto lo que causó que su mamá se conmoviera a casi llegar a las lágrimas.

En el festejo se pudo apreciar la presencia de amigos y familiares, quienes cantaron y brindaron con alcohol por un año más de vida para Belinda Schull. La propia cantante le dedicó una IG Storie en donde resaltó la importancia de sus padres dentro de su carrera artística.

Momentos para recordar

Para terminar los festejos, Belinda compartió una grabación de sus padres mientras bailan y se divierten juntos. Lo tierno que resultan las imágenes provocó que hasta el momento cuente con casi dos millones de reproducciones y miles de comentarios en donde desean lo mejor para la familia de la cantante.

La intérprete de "Sapito" añadió un extenso mensaje con el baile de sus padres que ha resultado muy conmovedor: "Quiero compartirles uno de los momentos más hermosos que he vivido, quisiera congelar el tiempo y tener a mis papás así siempre. Es la primera vez que los veo bailar así y cada vez que veo este video no puedo evitar que se me salgan las lágrimas!".

"El amor real no es como en las películas que nos vuelven locas a todas las románticas empedernidas (cómo yo) que vivimos en la historia de romeo y Julieta o en las maravillosas historias de amor de una de mis escritoras favoritas Jane Austen", agregó.

"El amor es luchar en las buenas y en las malas, es sacrificio, es pensar antes de hablar y herir a la otra persona, es paciente, es respetuoso, es sacar lo mejor de ti para compartirlo con la otra persona, no es efímero, no es volátil, es constante, no es obstinado y a veces es darle la razón a la otra persona aunque no la tenga enfrente de sus hijos (así es mi papa con mi mamá) así es el amor de mis papas! Los amo tanto! Han sido el mejor ejemplo para nachito y para mi!", señaló, finalmente.

