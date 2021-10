"Un sueño hecho realidad": Belinda sorprende a sus fans con este mensaje; ¿se casó?

Belinda volvió a sorprender a sus fans al señalar en sus redes sociales que por fin pudo realizar un sueño que tenía. En las últimas semanas, la actriz y cantante compartió en su cuenta de Instagram diversos proyectos que tenía en puertas, como su boda con Christian Nodal, su prometido.

Hace unas semanas, sorprendió a propios y extraños al dirigir un videoclip de Christian Nodal y la Banda Ms. Pues aseguró que fue un gran reto dirigir "La Sinvergüenza" debido al género musical y los cambios en la industria.

"Después de haber grabado muchos videoclips como protagonista, ahora me ha tocado dirigir por primera vez uno complicado, no sólo por la evolución que ha sufrido el concepto del videoclip sino por el género musical. Ha sido una experiencia muy interesante y divertida, he puesto mi corazón y pasión en ello, y espero haber puesto un granito de arena en lo que para mí siempre han sido los videoclips: ARTE", señaló en su cuenta de Instagram.

Además, hace unos días volvió a compartir una imagen de su marca de colágeno para promocionar un nuevo punto de venta. Publicación que fue bien recibida por sus seguidores pues le dejaron más de 100 mil "Me gusta".

Sin embargo, la última novedad de Belinda en sus redes sociales impactó con más de 245 mil "Me gusta" en tan solo unas horas. Aunque muchos esperaban que fuera algo sobre su boda con Christian Nodal, la cantante sorprendió con el diseño de una joya, uno de sus sueños hecho realidad.

"Un sueño hecho realidad el poder diseñar mi primera joya con TOUS, en donde pude plasmar la magia de las estrellas", indicó Belinda en su cuenta de Twitter en una foto en la que portaba la joyería.

La cantante continúa abriendo sus horizontes (Foto: Instagram @belindapop)

Beli comparte emotivo video de sus padres

Hace unos días, Belinda compartió un emotivo video de sus padres bailando en pareja y afirmó que es la primera vez que los ve bailar así, por lo que cada vez que ve el clip no puede aguantar las lágrimas.

"Es la primera vez que los veo bailar así y cada vez que veo este video no puedo evitar que se me salgan las lagrimas! El amor real no es como en las películas que nos vuelven locas a todas las románticas empedernidas (cómo yo) que vivimos en la historia de romeo y Julieta o en las maravillosas historias de amor de una de mis escritoras favoritas Jane Austen", señaló la cantante en su cuenta de Instagram.

Además, afirmó que el amor es luchar en las buenas y en las malas. "Es sacrificio, es pensar antes de hablar y herir a la otra persona, es paciente, es respetuoso, es sacar lo mejor de ti para compartirlo con la otra persona".

La mamá de Belinda celebró hace poco su cumpleaños (Foto: @belindapop)

