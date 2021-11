Mamá de Christian Nodal es la mejor suegra; defiende a Belinda y revela lo que piensa de la cantante

La familia de Christian Nodal ha demostrado ser muy unida, y desde hace tiempo se pudo ver que recibieron a la cantante Belinda como un miembro más, algo que ahora ha dejado claro la mamá del intérprete de "Botella tras botella", pues defendió a su nuera y reveló lo que piensa de ella.

La pareja lleva poco más de un año de relación, y en mayo de este año decidieron comprometerse. Aunque se ha hablado mucho de las posibles fechas de boda, pues se cree que en agosto se casaron por el civil, hasta el momento la pareja no ha confirmado cuando será el gran día.

Fan pide a Cristy que hable con Christian Nodal

En su cuenta de Instagram, donde la siguen miles de fans, la también representante del intérprete compartió un mensaje que recibió por parte de una internauta, en el que le pide que hablé con su hijo para pedirle que no se haga más tatuajes, además de comentar que Christian ha cambiado desde que está con Belinda.

"Señora bonita. Le saludo esperando que me lea y que mis palabras no le molesten", escribió la fan del cantante, quien se pregunta qué le pasa a Nodal al decidir mostrarse con un tatuaje en la cara, pues considera que eso no está bien, "me refiero que por ser artista eso no se le ve bien en el cuerpo", comenta.

La fan no se quedó callada y habló de sus preocupaciones. Foto: Especial

¿Qué respuesta le dio la suegra de Belinda?

Silvia Cristina Nodal, madre del cantante y esposa de Jaime González, con quien tiene otros dos hijos, no pudo quedarse callada ante las palabras que recibió y optó por responder a la fan, pero fue evidente que defendió a su hijo, sus tatuajes y su relación con la ojiverde.

"Soy madre, claro que me duele su cambio, pero como madre me dolería más darle la espalda por ser quien es, sin faltarle al respeto y agradezco el consejo, pero a ti nadie te dice quien ser o que seas", escribió Cristy, como le dicen sus familiares y amigos.

En una publicación que también compartió en sus historias, se puede leer también lo que piensa de la famosa cantante, pues afirma que "ella es bellísima, de alma y corazón y sólo lo apoya", dejando ver que es la mejor suegra.

También reveló que en su familia se respetan y aman tal cual como son, "nada es culpa de nadie, somos inteligentes y de gustos estrafalarios", explica la mamá de Christian Nodal, quien también agregó que los tatuajes los consideran arte que viene de nuestros ancestros, por lo que no ve mal que su hijo los porte.

Así respondió Silvia Cristina. Foto: Especial

