Andrea Legarreta EXPLOTA y manda FUERTE mensaje para Alfredo Adame: VIDEO

Andrea Legarreta ha retomado de a poco sus actividades diarias tras su reaparición en el Programa Hoy, hace un par de semanas, después de haber derrotado al Covid-19.

Legarreta ha mostrado una gran mejoría, y pese a que aún no se encuentra al cien por ciento, ella ha mostrado su mejor cara frente a todos los televidentes en el programa.

Sin embargo, hay cosas del pasado que parece aún no la dejan ir y una de ellas es la polémica bronca que tiene de años atrás con el conductor Alfredo Adame.

Esto responde ante el supuesto "veto" a Alfredo Adame

El conductor Alfredo Adame señaló a algunos medios de comunicación que él estaba vetado de Televisa por culpa de Andrea Legarreta y otra situación que le solicitaron supuestamente.

Ante estas palabras, Legarreta respondió ante los medios de comunicación que "para mí esa persona no existe. No voy a hablar de esa persona aunque me insistan".

"Conecto con lo positivo y deseo que le vaya muy bien a él y a cualquier otra persona. Si me desean el bien o el mal, cada quién sabe. Pero yo no voy a hablar", sentenció Andrea Legarreta sobre Alfredo Adame.

