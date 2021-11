Laura Bozzo se salva de la cárcel, mientras Alfredo Adame es buscado por el SAT

Mientras Laura Bozzo libró la orden de aprehensión en su contra al pagar parte de su deuda, uno de sus máximos rivales en el mundo del entretenimiento está siendo buscado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT); se trata de Alfredo Adame.

La conductora del programa Laura en América consiguió que un juez federal frenara, temporalmente, la orden de mantenerla en prisión preventiva mientras se realiza su proceso por evasión fiscal por 12 millones de pesos. Sin embargo, la peruana pagó ya 2 millones 600 mil pesos y tendrá que acudir a la audiencia, entre otros procesos legales.

Ante esta noticia, Alfredo Adame explotó contra la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de frenar el ingreso a la cárcel de "la señorita Laura", y arremetió con su posible regreso a la televisión mexicana. Hay que recordar que desde hace algunos meses el actor ha sido muy vocal sobre su enemistad con la presentadora, incluso aseguró que él fue quien la denunció.

Alfredo Adame tuene problemas con el SAT

Ahora el ex conductor del programa Hoy tiene problemas con las autoridades tributarias, pues José Mauricio Urrieta Medrano, secretario del juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, en funciones de juez de Distrito, negó el amparo que promovió, al considerar que Alfredo Adame habría incumplido en no dar información correcta a la fiscalía.

Alfredo Adame es buscado por el SAT Foto: Especial

El 29 de junio de 2017, el SAT comenzó un proceso contra el presentador de televisión, debido a que no notificó el cambio de domicilio fiscal. De acuerdo al reporte, en enero de ese año no se pudo realizar una visita de verificación a la empresa CP Producciones, de la cual es administrador, y en el lugar manifestaron no conocerlo.

A penas en marzo de este año un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, vinculó a proceso a Alfredo Adame, por lo que con el rechazo del amparo se podría reactivar la orden.

