Alfredo Adame truena contra Laura Bozzo y lanza advertencia sobre su regreso a la TV: "Eso lo veremos"

Tras arreglar sus problemas con las autoridades, Laura Bozzo podría pretender su regreso a la tv mexicana; sin embargo, Alfredo Adame se ha pronunciado antes de cualquier cosa y le advierte a la peruana que él no permitirá esto.

Durante una entrevista con medios de comunicación, el presentador dijo que no le permitirá el acceso a foros.

“Eso lo veremos, yo lo dije, en el momento en que aparezca, aparezco yo con mi carpeta y todo el rollo que investigué del tráfico y trata de personas y también tiene pendiente la de la puñalada con Christian Zuárez, que por cierto el muy cobarde primero no dijo nada, y luego se me dejó ir a la yugular, y luego el muy cobarde no apareció y ya no me demandó… ¿por qué?, porque era el cómplice en el tráfico y trata de personas”.

Aunado a ello, me mostró descontento por el falló de las autoridades pues aseguró que ante esta resolución ya no se podrá confiar en la justicia.

“Si es así, entonces yo dejaría entonces de creer en la justicia, ¡imagínate! A una persona que dijo que México era un pu%& país de mierd% y que los mexicanos éramos unos pende#$%& y que trajo a gente peruana a trabajar sin visa de trabajo, supliendo a técnicos mexicanos, y que cometió fraude fiscal y la venta de un inmueble ilegalmente, que se la perdonen…”, manifestó molesto.

Aunado a ello, Adame recordó que tiene una denuncia pendiente contra Bozzo. “Acuérdense que viene, yo ya tengo integrada la carpeta del tráfico y trata de personas con los empleados peruanos que trajo y que no pagaron impuestos, que no se regularizaron, que no tenían visa de trabajo y trabajaron aquí y ellos les quitaron el 80 por ciento”.

Finalmente despotricó contra la presentadora y le recordó que la recompensa de 100 mil pesos por saber el paradero de la abogada no pudo ser cobrada.

“La gente la agarró de botaneo, me dijeron ‘esté en el museo de las momias de Guanajuato’, ahí la fui a buscar a las momias de Guanajuato y sí había una güera igualita, con peluca igualita, pero no era, y luego la fui a buscar a las coladeras de Iztapalapa, tampoco la encontré, a mi se he hace que estaba escondida con su psicóloga pitera, con Estelita, con la experta y psicóloga pitera Estelita que es tan buena psicóloga y cómplice, yo creo que estaba escondida ahí”, comentó.

