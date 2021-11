Park Shin Hye: TODAS sus parejas en dramas coreanos al lado de los actores más guapos

Park Shin Hye anunció su boda con su novio Choi Tae Joon, además le darán la bienvenida a su primer hijo juntos. La actriz de 31 años es considerada como la princesa de los dramas coreanos y a lo largo de su carrera ha sido pareja de estos actores en la pantalla chica.

En su haber, hay varias producciones que han sido muy populares, como "The Heirs", "Memories of the Alhambra", El mito de Sísifo en Netflix, entre otras.

Es una de las idols más populares, además ha compartido pantalla con importantes galanes de doramas con los que fue relacionada sentimentalmente luego de trabajar juntos en series. Checa las recomendaciones con los mejores trabajos de Park Shin Hye y las parejas que la hicieron popular.

TODAS las parejas de Park Shin Hye

“You’re Beautiful”

Drama protagonizado por Jang Geun Suk y Park Shin Hye, ambos también despertaron rumores de romance, pero nunca se confirmó una relación más allá de lo profesional. La trama gira en torno a una joven que sueña con convertirse en monja, pues toda su vida ha vivido en un orfanato.



Sin embargo, su suerte cambia cuando un hombre aparece frente a ella y le pide que se haga pasar por su hermano gemelo, quien debutará como idol del grupo A.N.JELL, pero este ha desaparecido. Además, debe disfrazarse de hombre para que nadie la descubra.

The Heirs

La actriz fue vinculada de manera sentimental con Lee Min Ho, con quien protagoniza este drama coreano. La trama sigue la vida de una joven que vieja a Estados Unidos para buscar a su hermana mayor, ahí conocerá a Kim Tan, un joven que fue exiliado al extranjero bajo la excusa de estudiar en otro país.



Ambos viven un romance fugaz, pero al regresar a Corea se vuelven a reencontrar en un prestigioso colegio, donde la protagonista será víctima de la prometida de Kim Tan y su hermanastro.

Pinocchio

Finalmente, Park Shin Hye fue pareja de Lee Jong Suk en este dorama que sigue la vida de una joven que no puede mentir, ya que sufre del síndrome de Pinocho, cada vez que intenta decir algo falso, sufre un ataque de hipo. Ella es sobrina del protagonista, un joven que fue rescatado por su abuelo hace mucho tiempo.



Ambos lucharán por convertirse en los mejores periodistas de su generación, en el camino se enamorarán y lucharán contra la prensa corrupta.