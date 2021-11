¿De “se busca” al modelaje? Laura Bozzo posa como una DIVA y publica sesión de FOTOS desde la ducha

Laura Bozzo se volvió tendencia este jueves tras publicar en sus redes sociales una serie de fotografías en donde aparece tomando una ducha en su baño, la polémica conductora peruana dejó sorprendidos a sus admiradores al lucir un bañador con transparencias y de esta manera presumir su silueta.

El retorno de la presentadora a las redes peruana no podría ser más apabullante luego que reapareciera tras permanecer cuatro meses prófuga de la justicia mexicana, esto luego que el pasado 11 de agosto un juez mexicano le impusiera prisión preventiva por un presunto delito fiscal de más de 12 millones de pesos al haber vendido un inmueble que se encontraba embargado.

El fisco mexicano le acusó de depositaria infiel, ya que la conductora de televisión no atendió el llamado de las autoridades, esto condujo a que el pasado 18 de agosto un juez federal ordenara su captura, por lo que tiempo después comenzó a ser buscada en 195 países que integran la Interpol. En medio de estos escándalos, Laura Bozzo reapareció en televisión el pasado martes, en donde habló acerca de lo que vivió en estos cuatro meses.

"La cárcel era una sentencia de muerte anticipada": Laura Bozzo

Laura Bozzo reapareció el pasado martes 23 de noviembre durante una entrevista en los medios de comunicación luego de permanecer cuatro meses como fugitiva, en el encuentro la presentadora informó acerca de su situación legal, luego que fuera suspendida la orden de aprehensión en su contra.

“Tuve un año el estómago abierto, tuve septicemia y cáncer de mama, si yo no me presenté (con las autoridades) fue porque la cárcel era una sentencia de muerte anticipada, (...) más joven jamás me hubiera ido a la fuga, yo sabía que era inocente y le pedí ayuda a mis abogados”, declaró Bozzo durante una entrevista en el programa “Venga la alegría”.

Aquel día se dio a conocer que el juez noveno de Distrito de Amparo y Juicios en el Estado de México, Juan Miguel Ortiz, notificó que Bozzo ya había presentado los requisitos impuestos, por lo que a partir de ese momento quedaba suspendida la orden de captura que existía en su contra.

Bozzo tuvo que paga de 2.6 millones de pesos para que no perdiera efecto la suspensión, sin que ello eximiera a la polémica conductora de la reparación del daño. “Lo que se debe se paga (...) Acabo de dar 2 millones 600 mil, estamos negociando si hay un crédito fiscal que se tiene que pagar”, reconoció la conductora durante la entrevista. También descartó ir a un juicio sobre su situación legal, ya que lo que busca es llegar a un acuerdo con el procurador fiscal.

"Eres una diosa": fans aclamar el regreso de Laura Bozzo a las redes sociales

A la par de su reaparición en televisión, Laura Bozzo volvió a las redes sociales en donde este martes compartió un video en donde informó que se encuentra en Acapulco, y que de ahora en adelante se encargará de limpiar su nombre demostrando su inocencia con pruebas.

"Gracias a Dios por haberme dado la fuerza para resistir esta prueba tan dolorosa, pero aquí estoy más fuerte que nunca. Los amo", escribió la presentadora peruana en el post. Además, el día de ayer compartió una galería de fotografías en donde posó en traje de baño desde la ducha, lo que muchos de sus seguidores reconocieron como una prueba de su resurgimiento tras la polémica en la que estuvo envuelta desde hace más de cuatro meses.

"Gracias de a la revista @suave.ooo por la carátula y las fotos, algunas de las que salen tomadas por mi asistente con ropa traída de París solo para la entrevista, los amo", escribió la conductora junto a las imágenes, las cuales rápidamente se volvieron virales en redes. Mientras tanto, sus seguidores aplaudieron la valentía y reconocieron la autoestima de Bozzo al posar luciendo su figura en bañador.

