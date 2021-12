Alfredo Adame descarta perdonar a sus hijos: "Me robaron y usaron", asegura | VIDEO

El actor Alfredo Adame aseguró que no cree en el perdón y que ni tras la víspera navideña piensa perdonar a los tres hijos que tuvo con su ex esposa, Mary Paz Banquells.

Adame sostuvo en entrevista para el programa de Pati Chapoy, "Ventaneando", que por creer en cosas como el amor y el perdón en sus 53 años de vida "me hicieron lo que me hicieron", sobre lo que destacó que ha sido usado e incluso le "robaron".

El también conductor se mantiene alejado de sus hijos, a quienes decidió sacarlos de su testamento, luego de que el mayor de ellos lo enfrentó durante el proceso de divorcio con Banquells; al menor de ellos, lo rechazó por su orientación sexual; mientras que su segundo hijo se alejó para apoyar a sus dos hermanos.

Por su parte, el político ha reiterado en más de una ocasión que sus descendientes sufren de manipulación por parte de su ex esposa, con quien estuvo casado por 25 años. Ante ello, a pregunta expresa en el programa sobre la posibilidad de perdonar a sus hijos, respondió:

"Yo creo en la maldad, en los bajos escrúpulos, en la falta de valores y en la falta de principios. Por andar de estúpido creyendo en el amor, en el perdón, en 50 y tantos años de mi vida me hicieron lo que me hicieron ye vieron la cara como me la vieron, me robaron, me usaron. Así que yo, en esas cosas, no creo".