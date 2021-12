Este galán de TV traicionó a su AMANTE para limpiar su nombre

Jorge Salinas es uno de los galanes de televisión más populares en México. El actor de 53 años es famoso por protagonizar telenovelas como Fuego En La Sangre (2008), Mi Corazón Es Tuyo (2014), Pasión Y Poder (2015) y más recientemente S.O.S. Me Estoy Enamorando (2021).

A lo largo de su vida, el famoso ha sido blanco de polémicas relacionadas a sus relaciones sentimentales. Uno de los escándalos más sonados fue su infidelidad con la actriz Andrea Noli cuando él estaba casado con la modelo peruana Fátima Boggio.

De esa relación extramarital nació Valentina, quien actualmente tiene 15 años. En múltiples ocasiones, Andrea Noli ha dicho que Jorge Salinas ha sido un padre ausente y no ha visto a su hija. Una vez, la actriz de 49 años detalló que el galán de telenovelas la traicionó para limpiar su nombre.

Jorge Salinas, Valentina y Andrea Noli. Foto: Especial

¿Cómo pasó?

Durante una entrevista para el programa Historias Engarzadas realizada en 2007, Andrea Noli contó que ella y Jorge Salinas comenzaron una amistad en la década de los 2000. Sin embargo, esa relación entre amigos pronto se convirtió en algo más, pues se veían a escondidas y tenían relaciones sexuales.

En aquella charla, Noli recordó que en 2004 vio embarazada a Fátima Boggio, exexposa del actor y madre de sus dos gemelos, Jorge Emilio y Santiago. Andrea mencionó que en cuanto la vio encinta le pidió a Salinas que se dejaran de ver, pero él no aceptó.

"Ya vienen tus hijos, ya vamos a dejarnos, pero no, nos prometimos en algunos de estos sueños de amor seguir viéndonos así toda la vida, estuviéramos con quien estuviéramos, según nosotros", le dijo Andrea Noli a la conductora Mónica Garza.

Jorge Salinas traiciona a Andrea Noli

Pasó el tiempo y en 2006 la actriz intentó contactar al actor, pues quería decirle que estaba embarazada de él, ya que cuando tenían sexo lo hacían sin protección y porque no había nadie más alrededor de su vida que pudiera ser el padre, aseguró en la entrevista.

Jorge Salinas le tomó la llamada y Andrea Noli le dijo que tendría a la bebé (Valentina) y que si él no quería hacerse cargo no habría ningún problema. "Estoy contenta que sea un hijo tuyo porque eres el hombre que yo he querido más", expresó.

El actor estuvo de acuerdo en hacer un 'pacto de silencio', pues además, Salinas estaba en proceso de divorcio con Fátima Boggio, por lo que no querían complicar aún más la situación por la que estaban pasando.

Cuando parecía que ambos habían llegado a un trato, Jorge Salinas dio una declaración a una famosa revista de espectáculos aceptando su infidelidad con Andrea Noli, cuyo encabezado decía: "Fui infiel a mi esposa con Andrea Noli y está embarazada".

"Me puse a llorar (...) Era un pacto, habíamos dicho que no diríamos nada", lamentó Andrea Noli, quien agregó que hubo mucho chantaje de por medio y por eso Jorge Salinas habló al respecto.

Actualmente, Andrea Noli ha dicho que de Jorge Salinas no necesita "ni el apellido ni el dinero", sino que se acerque a su hija. Por su parte, Valentina ha dicho que no tiene problema en querer hablar con el actor, aunque si no se presenta la oportunidad no importa. "No es algo que esté en mi mente todo el tiempo, pero si se da la ocasión, sí, y si no, no pasa nada", dijo hace tiempo al programa Ventaneando.

