Jorge Salinas se someterá a una complicada operación: "Me encomiendo a Dios"

A mediados de este año, Jorge Salinas contó que en octubre de 2020 le realizaron una cirugía de cadera. El famoso puso salir adelante después de caminar con andadera y bastón, además de terapias de recuperación. Sin embargo, recientemente reveló que necesita una operación de columna cuanto antes.

El actor de 53 años contó que aunque actualmente se encuentra trabajando en la telenovela S.O.S. Me Estoy Enamorando, durante el rodaje ha tenido que soportar fuertes dolores. Por esa razón, será intervenido quirúrgicamente al terminar las grabaciones.

Durante una entrevista para la revista TVyNovelas, Jorge Salinas explicó que debe operarse de la columna lo antes posible, pues el malestar es constante. Mencionó que ya podría hacerse la cirugía, sin embargo, aseguró que no puede entorpecer las filmaciones de la producción de Televisa.

"El médico me da medicinas para el dolor, pero el dolor no cesa, está constante. Aprendes a vivir con él, pero no es calidad de vida. Terminando la novela me encomiendo a Dios, me pongo en manos del mejor doctor y con mucha fe de que me deje caminando", expresó al medio.