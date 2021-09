Jorge Salinas pecaba de SOBERBIO y asegura que Elizabeth Álvarez lo reubicó en su carrera | VIDEO

Recientemente, Jorge Salinas confesó que estaba indeciso por regresar a las telenovelas ya que no le ofrecían protagónicos; sin embargo, su esposa Elizabeth Álvarez lo hizo cambiar de opinión y asó fue como aceptó estar en la telenovela "S.O.S. Me estoy enamorando".

En este sentido, luego de su aparición en el melodrama antes mencionado como actor de reparto, Salinas manifestó que cuando recibió la oferta de trabajo, no quería aceptarlo, pero fue Elizabeth Álvarez quien lo "ubicó"

“Primero como que un poco renuente a hacerlo, y pues mi mujer que es digamos que mi manager, mi coach y todo, dice ‘a ver, tranquilo, ¿querías ser actor de reparto no?, y además es un reto’. No me convenció, me abrió los ojos, me quitó de la soberbia”, dijo en entrevista para el programa Hoy.