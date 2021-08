Andrea Noli asegura que no le interesa que su hija reciba de Jorge Salinas "ni el apellido ni el dinero"

Luego de que Jorge Salinas dijo que quería tener mayor acercamiento en privado con la hija de Andrea Noli, la artista aseguró que hasta el momento el actor no ha tenido ningún tipo de interés en hacerlo.

Durante una entrevista con el programa Hoy, la actriz de 49 años fue cuestionada sobre la posibilidad de hacerle una prueba de ADN a su hija Valentina para comprobar que realmente es hija de Salinas, a lo que señaló que de hacer el procedimiento no sería para obtener un beneficio económico de Jorge.

"¿Para qué? ¿para darme dinero? No, si viniera de buen corazón algún día, si se diera una buena relación por supuesto. Yo lo ofrecí cuando estaba embarazada, nunca me negué a eso, ahora no sería más que para un reconocimiento económico y repito, ni el apellido ni el dinero me interesan, entonces, lo que me interesa es la presencia, es la persona, y no para mí, sino para los hijos”, explicó.