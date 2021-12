BTS: V logra superar a Lee Min Ho en esto y el ARMY no lo puede creer

V sumó otro gran logro para su carrera e imagen, pues superó al actor surcoreano Lee Min Ho, quien es una de las máximas estrellas de los dramas y es muy popular entre los fanáticos -y no tanto- del Hallyu. El ARMY está muy contento de ver como el integrante de BTS sigue consiguiendo varios reconocimientos.

El actor de 34 años es de los más importantes de Corea del Sur, debido a que ha protagonizado varios k-dramas como 'Boys Over Flowers' del cual Bangtan tiene una "versión". Asimismo, ha hecho otras producciones como Herederos, junto a Park Shin-hye, The Legend of the Blue Sea, City Hunter y recientemente The King: Eternal Monarch, que es una serie original de Netflix.

Así superó V a Lee Min Ho

Lee Min Ho, que próximamente estará en dorama de Apple TV: Pachinko, es muy popular en redes sociales, pues en sus cuentas cada día suma más seguidores, quienes siempre están al pendiente de sus actualizaciones. Por ejemplo, en Instagram por muchos años fue la celebridad coreana más seguida, sin embargo, esto cambió hace unos días.

El pasado 6 de diciembre los miembros de BTS sorprendieron al ARMY al abrir sus cuentas personales en dicha red social. En cuestión de horas, los integrantes sumaron varios "followers", pero fue Taehyung quien se impuso ante sus compañeros, ya que se convirtió en el más seguido, de hecho rompió algunos récords.

El cantante no ha parado de conseguir fans en Instagram y es por eso que esta semana superó a su compatriota Lee Min Ho, pues mientras el actor tiene 27,2 millones de seguidores, Tae ya acumula 27.4 millones. Además de que se pronostica que en los próximos días aumente la cifra.

V fue el miembro de BTS más seguido Foto: Instagram

De esta forma V se convierte en la celebridad coreana con más seguidores de Instagram y le quita el título al actor que le dio vida a Gu Jun Pyo, personaje con el que alguna vez fue comparado.

A penas en el pasado mes de noviembre el que competía por el título en la ya mencionada plataforma de fotografías, era Cha Eun Woo, miembro de ASTRO y actor que elevó su popularidad por su protagónico en 'True Beauty', no obstante se quedó con 25.5 millones de seguidores.

