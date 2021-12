Niño actor del Cine de Oro pertenecía a la Dinastía Soler y los detestaba

En la época de Oro del Cine Mexicano tuvo una de las Dinastías más importantes: los Hermanos Soler, quien además de actuar en diferentes películas también producían y escribían sus propias historias. A pesar de que este era uno de los linajes más respetables de ese tiempo, un niño actor negó ser parte de esa familia y se cambió el apellido debido a que los detestaba.

Fernando, Andrés, Irene, Domingo, Gloria, Julián, Elvira y Mercedes, fueron grandes estrellas de la cinematografía nacional, pues compartieron escena con figuras como Pedro Infante, María Félix y Silvia Pinal, entre otros. También fueron maestros de algunos de los actores y actrices que saltaron a la fama durante los años 40 y 50, pues hicieron una escuela de artes.

Los hermanos dejaron un gran legado en la pantalla grande, el cual continúa gracias a su descendencia, sin embargo, pocos saben que esta dinastía aún sigue viva en el espectáculo, ya que uno de sus integrantes se cambió el apellido para no ser relacionado con ellos.

La estrella infantil que negó de la Dinastía Soler

En 1938, Mercedes Díaz Pavía, mejor conocida como Mercedes Soler, tuvo a su segundo hijo con su esposo el actor argentino Alejandro Ciangherotti, al cual llamaron Fernando, quien después destacaría en el medio artístico bajo el nombre de Fernando Luján.

Fernando Luján debutó en el Cine de Oro Foto: Especial

El actor nació en Bogotá, Colombia, el 23 de agosto, cuando su familia se encontraba de gira por aquel país. Debido a su cercanía con la actuación, Fernando debutó en el teatro con tan sólo 7 años de edad en la obra Marianela, de Benito Pérez Galdós; gracias a este papel y a que demostró su talento, el director Julio Bracho lo invitó a participar en el film 'La cobarde', en 1953.

Después consiguió un papel 'La segunda mujer', cinta protagonizada por Rosa Carmina, Antonio Aguilar, Liliana Durán, entre otros. Este proyecto lo consolidó como la estrella juvenil del Cine de Oro y pudo hacer otros trabajos como 'Amor y sexo (Safo '63)', largometraje en donde María Félix hizo su primer desnudo.

Asimismo participó en 'El pueblo fantasma', 'La sombra de los hijos', 'Dile que la quiero', 'El cielo y la tierra', 'Jóvenes y bellas', 'Mañana serán hombres', 'Peligros de juventud', 'Las infieles', por mencionar algunas de sus más de 100 películas que realizó a lo largo de su carrera, en donde también compartió créditos con Pedro Infante, Arturo de Córdova, Mario Moreno “Cantinflas”, y Angélica María.

Fernando Luján hizo más de 100 películas Foto: Especial

Fernando Luján se cambió en nombre por esta razón

Aunque el inicio de su carrera fue conocido como Fernando Ciangherotti, años después decidió cambiar su apellido, y para sorpresa de muchos no eligió el Soler, el cual llevaba su madre y todos sus tíos, quienes eran unas destacadas eminencias del sétimo arte nacional.

El galán del Cine de Oro contó que no quiso ponerse Soler debido a la aversión que sentía hacia sus tíos Fernando y Andrés. También dijo que por esa misma razón no entró a su escuela de actuación, algo de lo que se arrepintió después, pues de dicha institución salieron destacadas estrellas.

“Me molestaba mucho que mi tío Fernando llamara mucho a otros actores y no llamara tanto a mi papá, quien además de ser su cuñado era un gran actor. Eso hizo que estuviera un poco en contra de ellos y además que no quisiera entrar a su instituto, de lo cual me arrepiento muchísimo, porque en esa época salieron muchos buenos actores”, dijo.

Fernando Luján fue hijo de la diva del cine Mercedes Soler Foto: Especia

¿Por qué se puso Fernando Luján?

El actor indicó que optó por nombrarse Luján después de escuchar sobre la historia de la Virgen de Luján, patrona de Argentina. Además, confesó que le sonaba “muy mosquetero” y que además era fácil de recordar para la gente, pues recordó que su papá tenía muchos problemas para ser nombrado por el público.

Fernando Luján actuó bajo ese nombre durante toda su carrera en teatro, cine y telenovelas hasta el día de su muerte el 11 de enero de 2019. Le sobreviven sus 11 hijos, producto de su matrimonio con 7 mujeres.

SIGUE LEYENDO:

Niña actriz del Cine de Oro era sobrina de Dolores del Río; la superó en belleza y talento

Actriz de la Época de Oro tuvo un ROMANCE con un joven de 16 años; ella tenía más de 30

Famoso actor del Cine de Oro también cayó en coma como Carmen Salinas; esta es su historia