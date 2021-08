María Félix: Así fue la primera vez que "La Doña" hizo un desnudo en el cine; estos fueron sus motivos

Una de las grandes estrellas de la época de Oro del Cine Mexicano, sino es que la más destacada, fue María Félix, una personalidad icónica que hasta ahora se mantiene vigente gracias a sus destacados papeles en la pantalla grande, mismos que se enriquecieron gracias a la personalidad y su belleza.

A diferencia de otras actrices de gran talla, la también conocida "La Doña" no inició su carrera desde temprana edad, sino que ya era toda una mujer, misma que destacó por su actitud feroz y su inigualable talento para contar historias a través de la gran pantalla.

María Félix y su destacado carácter

Vale la pena recordar que fue gracias a su talento y destacada belleza que María Félix, mejor conocida como "La Doña" trascendió las barreras del éxito gracias a sus técnicas para actuar y también por su distintivo carácter, mismo que se forjó en su vida como una mujer normal lejos de la fama.

Es precisamente bajo este panorama que resulta fácil comprender que María Félix siempre actuó en su papel de la vida real guiada por sus principios, como una mujer autónoma y libre de tomar sus propias decisiones, por lo que accedió a interpretar diversos personajes que la convencían.

El desnudo en cine de "La Doña" Y SUS MOTIVOS

Recordemos que fue gracias a su belleza que María llamó la atención de un hombre en la calle, mismo que la invitó a hacer cine, y de manera fortuita, la talentosa y determinada mujer aceptó, pues desde temprana edad demostró que no tenía miedo a nada.

Es por eso que en más de una ocasión, "La Doña" recibió propuestas para hacer desnudos; sin embargo, ella no accedió a muchos de ellos, pues no la convencían.

Sin embargo, fue en la película "Amor y Sexo" en 1963 que la famosa actriz accedió a aparecer desnuda de la cintura para arriba.

"En 1963 estando en Nueva York, Luis Alcoriza me habló y tuve que regresar a México a filmar Amor y Sexo que primero se iba a llamar Safo 63. Eran los años 60s. La censura había aflojado un poco y Luis me preguntó si quería hacer un desnudo.

Antes sólo había salido en una tina cubierta con espuma o enseñando la espalda, pero aquí si me desnudé de la cintura para arriba. Se dijo que lo hice para demostrar que no había pasado el tiempo por mi, como si a mi me importara un comino la opinión de los demás. No señor, hice el desnudo por que se me dio la gana. Lo consulté con mi marido y Alex me dijo: Si te crees lo suficiente guapa, adelante. No hay nada como tener a un hombre a tu lado que te aviente y te aliente", se lee en el libro de Enrique Krauze titulado María Félix: todas mis guerras.