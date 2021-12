BTS: Taehyung amenaza con DEMANDAR a un YOUTUBER por ésta razón | FOTO

Recientemente, uno de los integrantes de la agrupación de K-Pop conocida mundialmente como BTS, anunció una demanda en contra de un popular youtuber por presunta información falsa.

De acuerdo con la información que circula en redes sociales, Taehyung, mejor conocido como V, es quien planea tomar acciones legales en contra de un influencer que lo difamó.

A través de la plataforma Weverse, un lugar donde los ídolos de K-Pop aprovechan para platicar con sus fans, fue donde Tae se enteró que un Youtuber identificado como Sojang aseguró que el cantante había causado problemas debido a su consumo de alcohol.

Ante esto, el ídolo surcoreano se mostró molestó y amenazó con tomar acciones legales en contra de dicho influencer, quien también parece ser de Corea del Sur.

Por su parte, algunos fans de BTS, conocidos como ARMY, pidieron a V ignorar esta clase de comentarios mal intencionados, pues aseguraron que ellos saben que esa información es falsa.

Sin embargo, Taehyung señaló que no podía dejar que este tipo de situaciones pasaran desapercibidas, pues aseguró que si él no lo detenía, probablemente seguiría creando chismes de BTS o de otros artistas.

“Otros artistas, no solo yo, no nos agradan ese tipo de personas. Todos los fans, ARMY, puede que lo hayan visto o no, pero voy a demandarlo en nombre de todas las personas que fueron lastimadas y no tienen el coraje”, agregó el cantante de “Butter”.