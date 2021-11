Lis Vega recuerda sus días en "Aventurera"; presume sus mejores movimientos en coqueto vestido rosa

La actriz Lis Vega no olvida sus raíces cubanas y lo demostró recientemente al presumir sus mejores movimientos de cadera con un sensual baile, el cual recordó sus días en la obra de teatro "Aventurera", donde se le vio lucir cuerpazo, al igual que lo hizo hace unos días con un coqueto vestido rosa.

Desde finales de la década de los 90, cuando Vega llegó a México desde La Habana, Cuba, dejó ver su gusto por el baile, pues además de ser cantante y actriz, la guapa cubana es bailarina, algo que deja en claro cada que tiene oportunidad al lucirse con sensuales pasos.

Aunque una de las cosas que más se le ha criticado a la cantante y compositora son las cirugías estéticas y cambios en su rostro, la guapa actriz ha dejado a un lado lo que se dice y sigue trabajando en su cuerpo, pues en redes sociales, principalmente Instagram, presume constantemente su espectacular figura.

Lis Vega presume sus mejores movimientos

Hace unos días, la actriz y bailarina de 44 años compartió con sus millones de fans en la famosa red social un video en el que se le ve bailando al ritmo de la canción "La cafetera" del grupo Yoruba Andabo, un conjunto de rumba cubana. Tema con el que Lis presumió todo su estilo y recordó sus raíces.

Así se lució Lis al ritmo de un son cubano. Foto: Especial

"Tiempos valiosos con seres que amo. No podía faltar bailar con este ser de luz @iglesiaspedroperez. @ernesto112233 Disfruta a las personas que te aman, que se preocupan por ti, que están pendientes, que no te sueltan aún en los peores momentos de tu vida", escribió Vega para acompañar el clip.

Sus movimientos recordaron los tiempos en que Lis, quien recientemente celebró su cumpleaños, participó en la obra de teatro "Aventurera", donde demostró su talento para el baile, el canto y la actuación, además de unirse a otras famosas que formaron parte de la puesta en escena, como Edith González.

Impone moda con coqueto vestido rosa

Pero Lis Vega no sólo causó sensación entre sus seguidores por sus sensuales pasos de baile, también mostró su lado más chic con un coqueto vestido rosa con el que resaltó su belleza y curvilínea figura, al tratarse de un modelo largo con espalda descubierta.

El modelo de la cantante y actriz también encantó a sus fanáticos por su pronunciado escote tipo halter y su tela en tono rosa con lunares blancos, dándole a la guapa cubana un gran atuendo para salir a rumbear y demostrar que no importa cuanto tiempo pase, siempre pondrá en alto su talento como bailarina.

SIGUE LEYENDO:

Lis Vega impacta con sensual bikini blanco; presume piernas torneadas y la cintura MÁS pequeña

Lis Vega da cátedra de estilo con mini vestido bicolor y presume piernas de infarto

Lis Vega desbanca a Aracely Arámbula con el bikini perfecto para mayores de 40