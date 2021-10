Lis Vega presume cuerpazo e impone moda con looks deportivos

La actriz y cantante Lis Vega demuestra que los looks deportivos no tienen que ser aburridos; y en sus redes sociales impone moda con los atuendos más chic, con los que también presume cuerpazo, pues deja ver sus piernas de infarto y pequeña cintura, recibiendo miles de "me gusta".

A sus 43 años, la también bailarina, originaria de La Habana, Cuba, demuestra que la edad no ha pasado por ella, pues presume la figura con la que se dio a conocer en nuestro país hace varios años, y la misma con la que conquistó las portadas de varias revistas para caballeros.

Aunque Vega ha sido criticada en muchas ocasiones por sus cirugías y cambios físicos, la actriz se muestra segura de su imagen, y de hecho hace unos meses compartió con sus fans en redes el último "arreglito" al que se sometió para volver a dar volumen a sus labios.

Lis Vega impone moda con looks deportivos

Pero sin duda, algo por lo que Lis llama la atención es por sus looks deportivos, pues con estos puede presumir el cuerpazo que trabaja día con día con arduas rutinas de ejercicio, pero sin dejar de lado el estilo, como lo demostró recientemente con un coqueto atuendo en tonos rosas y morados.

Así presume sus cuerpazo en redes. Foto: Especial

Fue este lunes cuando la guapa actriz y cantante compartió en sus redes sociales un par de fotografías en las que se le ve posando desde su hogar y luciendo un ajustado conjunto de leggings con top, atuendo con que combinó con tenis en color rosa y una banda negra en su cabello.

Pero no fue el único look con el que la actriz cubana conquistó a sus casi 2 millones de fanáticos en Instagram, pues también presumió un atuendo de top blanco cruzado, con el que sorprendió por su pronunciado escote; outfit deportivo que combinó con leggings en tono naranja.

Lis Vega impone moda con sus atuendos. Foto: Especial

Conquista las redes con atrevidos atuendos

La actriz, quien recientemente reveló porque dejó la polémica plataforma OnlyFans, aprovecha sus redes sociales para presumir también sus atuendos más atrevidos, con los que presume sus piernas torneadas, y también deja ver que la edad no es impedimento para seguir presumiendo sus curvas.

Recientemente se le pudo ver luciendo un coqueto mini vestido de color rosa con cuadros blancos por el que recibió miles de me gusta; mientras que hace unos días elevó la temperatura en las redes sociales con un atrevido conjunto en tono rojo con estampado floral que dejó sin aliento a sus fans.