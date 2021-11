U2 estrena nueva canción directamente en TikTok: VIDEO

U2 ha abierto una cuenta en la red social TikTok y, para celebrarlo, la banda irlandesa publica este miércoles un nuevo tema, "Your Song Saved My Life", que también formará parte de la banda sonora de la película de animación "Sing 2".



La secuela de la popular "Sing" (2016) se estrenará el próximo 28 de enero y Bono, el carismático líder de U2, pone voz al personaje "Clay Calloway", una vieja estrella del rock que vive recluida desde la muerte de su esposa hace una década.



El protagonista, "Buster" -a quien da vida el actor Matthew McConaughey-, tratará de persuadirle para que vuelva a los escenarios.

U2 se une a TikTok como lo hacen Led Zeppelin, ABBA o Taylor Swift

Hasta entonces, los fans de U2 podrán escuchar "Your Song Saved My Life" en TikTok, la plataforma a la que se ha unido oficialmente esta semana el cuarteto dublinés y en la que ha colgado su discografía, siguiendo el ejemplo de otros gigantes de la música, como Led Zeppelin, ABBA o Taylor Swift.



Los usuarios de la red social también tendrán acceso en los próximos días a una colección de vídeos de actuaciones pasadas con los que U2 quiere celebrar el 30 aniversario de la publicación de "Achtung Baby", su séptimo álbum de estudio.



Este trabajo, que salió al mercado el 18 de noviembre de 1991, está considerado como uno de los mejores discos de U2, cerca incluso del legendario "The Joshua Tree" (1987), si bien marcó un cambio de rumbo para la banda, pues incorporó al rock influencias de la música disco y electrónica.

Con información de EFE

