Eduin Caz se tomará una pausa de la música y de Grupo Firme ÉSTA es su poderosa razón

Grupo Firme vivió una de las mejores noches de su carrera el pasado jueves, pues los músicos originarios de Tijuana Baja, California y Culiacán Sinaloa, fueron acreedores a un Latin Grammy por Mejor Álbum de Música Banda en la edición número 22 de la ceremonia.

Con el disco “Nos divertimos logrando lo imposible” fue que ganaron el preciado galardón, es por eso que Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme no dudó en hacer agradecimientos especiales en sus redes sociales.

“Gracias a todos familia y gracias a todo mi equipo de trabajo por siempre estar al pendiente y al pie del cañon @isaelgutierrez sabes que no tengo palabras para agradecerte al igual a ustedes @evertgutierrezo @vicnte_zambrano @elrondis @maneborja y me faltan más pero no acabaría pero ya saben quiénes son”, escribió en la descripción de una fotografía en donde sostiene el megáfono.