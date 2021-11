Eduin Caz se vulnera y habla del secuestro y muerte de su hermano | VIDEO

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, casi siempre se muestra feliz en el escenario, frente a cámaras o cuando graba alguna historia para redes sociales, es un hombre alegre, pero en el fondo del corazón aún sufre una pérdida de las que pocas veces habla.

En una entrevista que ofreció para el programa El Gordo y La Flaca, previo a la aparición de Grupo Firme en la edición número 22 de los Latin Grammys en Las Vegas.

El intérprete de “El Roto”, expresó que a veces cuando está en alguno de los shows aunque está rodeado de gente, de éxito, de fama y de dinero le es imposible no acordarse de una persona muy especial para él que ya no está en este mundo.

Se trata de uno de sus mejores amigos de nombre Giovanni, a quien consideraba su hermano. “Es algo delicado, él tuvo un secuestro, fue muy difícil, siempre andaba con el cuándo me salí de la casa, se le extraña mucho, era desastroso como yo”, confiesa con la voz quebrada a la periodista Tanya Charry.

Eduin Caz cometa que ya han pasado cuatro años desde el secuestro y posterior asesinato de Giovanni y lo sigue recordando siempre alegre. “Desde chico yo lo conocí a él, yo me la vivía en su casa, en casa de sus papás, él no es mi hermano de sangre, pero lo veía como mi hermano, porque te lo juro me llevaba con el todos los días, día y noche

Pero hay un momento que siempre llega a su mente, este es cuando interpreta el tema “Ni el dinero ni nada”. “La canción se grabó en su casa, cada vez que la canto en los shows, de hecho últimamente no la puedo cantar, es muy difícil, me gana el sentimiento porque se extraña.

En la entrevista también habló sobre el “síndrome del artista”, pues dice que llega un momento en el que se siente solo y es por eso que procura viajar con toda su familia.

