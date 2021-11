Macaulay Culkin le puso Dakota a su hija por esta DESGARRADORA razón

Macaulay Culkin fue una de las grandes estrellas de los 90 en Hollywood con películas que continúan como algunos imperdibles del cine, este es el caso de "Mi pobre angelito"; sin embargo, su vida también ha estado envuelta en tragedias, escándalos y felicidad, como el nacimiento de su primera hija.

El pasado 5 de abril el actor de 41 años dio la bienvenida a su primera hija, Dakota Song Culkin, que tuvo con la exestrella de Disney Brenda Song luego de cuatro años de relación y con quien acordó el nombre que le pondrían a la pequeña en honor a una de sus hermanas que tuvo una trágica muerte cuando aún era muy joven.

"Estamos muy felices" fue el mensaje que compartió la pareja en un comunicado tras el nacimiento de su hija, algo que la pareja había estado buscando desde hace poco más de un año, pero el nombre para la pequeña y había sido pensado por Macaulay desde hace tiempo inspirado en su hermana.

Macaulay Culkin y Brenda Song. Foto: Instagram

Trágica historia de Macaulay Culkin

Macaulay Culkin fue blanco de la polémica debido a sus adicciones y al escándalo que protagonizó con su familia por su emancipación a los 15 años, decisión que tomó cansado de la dura infancia que, aunque lo había llevado al éxito, ocultaba maltratos por parte de su padre quien vivía de su fortuna.

Macaulay no fue el único de su familia que gozaba de éxito en Hollywood, pues Kieran Culkin, uno de sus seis hermanos también ha participado en películas como "She's All That" y "Succession". Dakota Culkin también brilló en la industria, aunque detrás de cámaras como productora.

El actor de "Ricky Ricón" nombró a su hija Dakota en honor a su hermana que falleció en el 2008 a los 29 años tras ser atropellada en Los Ángeles, algo que lastimó a la familia del actor al grado de que tanto su hermano como él abandonaron la actuación por un tiempo.

Macaulay y Dakota Culkin cuando eran niños. Foto: Instagram

Dakota Culkin falleció debido a un traumatismo craneal masivo, informó el departamento de policía en aquel momento; sin embargo, esta versión ha sido rechazada por Macaulay que ha señalado en más de una ocasión que habló con su hermana horas antes de su muerte y ella había salido por cigarros cuando fue atropellada.

La versión que dieron las autoridades es que Dakota había salido de un bar y que se encontraba bajo la influencia del alcohol, por lo que el conductor que la atropelló fue liberado y sin ningún cargo. A 13 años de su muerte sus hermanos, amigos y familia la sigue recordando como una promesa de la producción en el cine y una persona feliz.

