Efeméride: Nace Macaulay Culkin; ella es la hija del protagonista de "Mi Pobre Angelito"

Este 26 de agosto Macaulay Culkin llega a los 41 años de edad. A pesar de que tuvo una juventud muy difícil, ahora está en otra etapa de su vida, disfrutando al máximo a su familia, pues hace algunos meses se convirtió en padre con el nacimiento de su primogénita: Dakota.

El actor se convirtió en toda una celebridad con tan sólo 10 años de edad, pues después de participar en "Mi pobre Angelito" en 1990, le siguieron varios títulos que lo colocaron como la máxima estrella infantil de la época. "Mi primer beso" (1991), "The Good Son" (1993), "The Pagemaster" (1994) y "Ricky Ricón" (1994), hicieron que fuera el primer niño en cobrar un millón de dólares por filmar una cinta.

Macaulay Culkin fue explotado por su padre

Durante una entrevista en para el programa WTF en 2018, admitió que su padre Kit Culkin lo explotó durante muchos años y contó que no sólo se lo hizo a él, también a sus hermanos Kieran y Rory.

“Yo le pedía un descanso, quería irme de vacaciones por primera vez en mi vida, y él no dejaba de firmar contratos para más películas. Nadie me escuchaba. Mi padre tenía una cama tamaño gigante y una televisión enorme y a mí me hacía dormir con mi hermano en el sofá”, declaró.

Macaulay Culkin y sus adicciones

Después de acumular una fortuna de cerca de 50 millones de dólares y alejarse de su familia y de Hollywood, surgieron los problemas con las adicciones. En 2004, fue arrestado en Oklahoma por posesión de drogas, por lo que la noticia comprobó las sospechas de los medios de comunicación, quienes aseguraban que lo había hecho por años.

En 2012, la revista The National Enquirer aseguró que el artista gastaba cerca de 6 mil dólares al mes en heroína, algo que negó rotundamente la exestrella infantil.

¿Quién es la hija de Macaulay Culkin?

Tras una relación de casi una década con Mila Kunis -actual esposa del actor Ashton Kutcher-, Macaulay inició una relación con la actriz Brenda Song, reconocida por su papel en la serie de Disney "Zack y Cody: Gemelos en acción". En el mes de abril la pareja le dio la bienvenida a su primera hija Dakota Song Culkin.

Los nuevos padres explicaron que le pusieron ese nombre en honor a la hermana del actor, quien murió en 2008 a los 29 años luego de ser atropellada en una autopista de Los Ángeles, California.

Actualmente, el actor de 41 años está trabajando para su sitio web y podcast sobre “estilo de vida”, Bunny Ears. En sus redes sociales, suele subir contenido sobre su trabajo y hay veces que revela cosas de su vida personal.