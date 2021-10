"Nos estamos separando más": Freddy Ortega está en contra del lenguaje inclusivo

El uso del lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista hace referencia a la creación de nuevas formas de expresión que tiene como fin evitar la discriminación y visibilizar a los grupos demográficos con identidad de género diferente a mujer y hombre.

Por lo que en ese caso se hace uso del pronombre neutro, en el caso del inglés se usa they, pero en español no existe, por lo que se han hecho una adaptación y el pronombre utilizado es “elle”, con el cual se evita la definición de una género o sexo.

El actor Freddy Ortega expresó su rechazo al lenguaje incluyente y declaró para Infobae México: “Me parece que hay una situación dividida con las cosas que se dicen y no con las que se hacen, porque estamos dividiéndolos, nos estamos separando más. En lugar de decir ‘el crayón negro’, tenemos que decir ‘un crayón afroamericano’, no hay chile que nos embone”.

Y confesó que el uso de pronombres neutros es una afrenta a la lengua española, por lo que es algo que no tomará en cuenta en su trabajo.

“Tenemos un idioma hermoso y ahora quieren hacerlo inclusivo, ajá, ¿cómo vamos a decir ‘me da pena’ en lenguaje inclusivo?, ahí no les va a gustar [...] El lenguaje es maleable, pero entonces cada quién va a utilizar el lenguaje como mejor le acomode, a mí no me van a poder a obligar a decir ‘todes’".