Alumnos exhiben a maestro de la UAEM por pedir no usar lenguaje inclusivo en clase; "alguien me dice eso y lo saco" | VIDEO

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) denunciaron a un profesar tras las críticas emitidas en contra del lenguaje inclusivo difundidas durante una de sus clases. La denuncia se dio a través de un video que fue colocado en redes sociales, mismo que ha sido difundido.

En la grabación se puede observar al profesor arremeter en contra del lenguaje inclusivo, todo esto después de la polémica que se creó en la opinión pública por el caso de Andra Escamilla, joven que se identifica como persona no binarie y quien pidió ser llamado como compañere.

Amenaza con expulsarlo de clase

El maestro de la UAEM se refirió a sus alumnos sobre el caso y los exhortó a no utilizar este tipo de lenguaje en su clase. Por si eso no fuera suficiente, amenazó con sacar de su clase a las personas que recurrieran en esta práctica. Agregó que existen solo dos géneros.

"No vayan a empezar ustedes como el video que está circulando de que es compañere, alguien me dice eso y lo saco de aquí, si alguien empiezas con sus jaladas, sácate de aquí. Aquí hay dos géneros, ustedes deben de entender que son dos géneros, masculino y femenino, hay un macho y una hembra en los animales. No hay mache ni hembre, por favor evítenme la pena de sacarlos de aquí", expresó.

Postura de la UAEM

Ante esto, la Universidad Autónoma del Estado de México publicó un comunicado en donde resaltó los principios de inclusión en la institución. Al mismo tiempo, enfatizó que no comparte este tipo de expresiones que pueden ser agresivas para la comunidad estudiantil.

"Bajo el irrestricto respeto al principio de libertad de cátedra y libre pensamiento, convoca a todas y todos los universitarios a guiarse con fundamento en valores que abonen al desarrollo profesional y humano de la sociedad en su conjunto, principalmente de las juventudes", expresa el comunicado.