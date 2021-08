¿Por qué es importante el lenguaje inclusivo?

El lenguaje inclusivo, incluyente, no binario o lenguaje no sexista hace referencia a la creación de nuevas formas de expresión en las que se contempla la diversidad de cierto grupo de personas, entre las que podrían encontrarse personas trans, no binarias o con una identidad sexual diferente a la dicotomía hombre/mujer. En el caso de algunos idiomas, como el inglés, existen pronombres neutros que se han adaptado a las necesidades de la población. "They" es el pronombre empleado por aquellas personas que no se identifican con los géneros impuestos por la sociedad.

Sin embargo, en el caso del español es mucho más complicado, pues no existe ningún pronombre neutro que pueda utilizarse como en el caso de "they", ya que la traducción literal de ésta palabra sería ellos/ellas. A partir de esto, algunas personas han decidido implementar diferentes medidas para adaptar el lenguaje a las necesidades de una sociedad diversa, lo que implica eliminar el masculino genérico como supuesta forma de inclusión.

Se ha buscado adaptar el lenguaje a las necesidades de una sociedad diversa. Foto: Freepik

¿Qué es el masculino genérico?

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española (RAE), los sustantivos masculinos se emplean para referirse a las personas con ese sexo y también para el resto de las personas, sin distinción. A pesar de esta declaración por parte de la institución cultural dedicada a la regularización lingüística, esta forma de hablar no parece ser suficiente para quienes buscan visibilizar las diferentes identidades de género a través del lenguaje.

Por su parte, la Fundéu, una fundación que promueve el buen uso del español, ha asegurado que la postura académica respecto al tema es clara, pues la RAE sostiene que el masculino es el género no marcado en español, lo que implica el sentido más general, por lo que el masculino "es la única forma correcta de referirse a un grupo mixto (hombres y mujeres), aunque el número de mujeres sea superior".

Este argumento se sostiene en aspectos como la economía lingüística y la concordancia gramatical, pero no ha sido del agrado de ciertos grupos. En el caso de las mujeres, se ha solicitado el uso de un femenino genérico cuando la cantidad de mujeres sea mayor, algo que no parece una solución muy práctica si contemplamos a la población no binaria, un término que cada vez se hace más visible entre la población.

Algunas mujeres han solicitado el uso del femenino genérico. Foto: Freepik

¿Qué implica ser una persona no binaria?

Una persona no binaria es aquella cuya identidad no se reduce a la de un hombre una mujer, pueden identificarse como ambas e, incluso, como alguien fuera de esas categorías, por lo que el uso de pronombres como "él" o "ella" no son adecuados para hacer referencia a elles. Ante la ausencia de formas neutras en el español, el pronombre "elle" y el uso de la "e" se han implementado como la mejor alternativa para nombrar a un grupo de personas diverso, más allá de la dicotomía masculino/femenino. pues evita las definiciones de género o sexo, algo que también ha sido implementado por la comunidad trans.

Sin embargo, el tema ha generado una gran polémica no solo por parte de la RAE, sino también por aquellas personas que concuerdan con lo dicho por la institución y continúan argumentando que el uso de la "e" es incorrecto, pues afea el lenguaje, no es inclusivo y es ajeno a la morfología del español, además de ser innecesario. Aunque la controversia al respecto se ha dado desde hace varios años, fue en días recientes cuando la discusión surgió de nuevo gracias al caso de Andra, quien exigió ser llamade "compañere" y se viralizó.

Las personas no binarias han implementado el uso del pronombre "elle". Foto: Freepik

La importancia del lenguaje inclusivo

Nombrar a las personas con los pronombres incorrectos invisibiliza su identidad de género, lo que da paso a la discriminación, aún más si la persona en cuestión ha expresado cómo desea ser nombrada. Utilizar un lenguaje inclusivo permite visibilizar la diversidad dentro de un grupo social y les brinda a las personas la seguridad de que son aceptadas y respetadas, en lugar de rechazadas. Además, fomenta el respeto y la tolerancia en todo lo que respecta a la comunidad LGBT+ y a la diversidad sexual, situación que implica un avance significativo para reducir la violencia en razón de género.