Natalia Jiménez disfraza a su hija de dinosaurio porque no quería ser princesa en Halloween | VIDEO

La cantante Natalia Jiménez utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores un momento muy especial a lado de su hija, la española mostró el disfraz que utilizó la pequeña para estas fiestas de Halloween.

En los videos Natalia explicó que Alessandra, nombre de su hija no quiso vestirse de princesa, pues a ella le encantan los dinosaurios y pidió representar uno de ellos con su disfraz.

“Ella no quería ser princesa, quería ser dinosaurio”, escribió junto al video en donde se observa como le pone la máscara y después simulan el sonido y los movimientos.

Natalia Jiménez ha demostrado ser una madre amorosa y fiel a lo que su hija desea, no es la primera vez que Alessandra se ve enamorada del mundo de los dinosaurios, en redes ya había compartido una fotografía en donde ambas están dentro de una piscina y la niña se encuentra arriba de un flotador y sosteniendo un juguete de este animal.

La estrella e intérprete de “Es algo más”, ha declarado con anterioridad que desea inculcarle a su hija humildad y lucha por sus ideales, además de no encasillarla con juguetes, géneros y nunca callar su libertad de expresión.

Natalia Jiménez recientemente participó como juez de “La Voz Senior” en Colombia, además continua en promoción de la segunda parte de su disco “México de mi corazón” que asegura sale en un momento muy especial, después de la pandemia y que lo hizo con el mismo amor que el primer volumen.

“México de mi corazón” incluye temas como: “Qué bueno es tenerte”, “Mi ego”, “No me vuelvo a enamorar”, “Se me queman las manos”, “Fuiste mía”, “Me nace del corazón”, “Si nos dejas”, “Fue un placer conocerte”, “No me amenaces y “Te quedo grande la yegua”, solo por mencionar algunas de las 12.

