Natalia Jiménez estrena: “México de mi corazón ll” un homenaje más a México

Natalia Jiménez está tan familiarizada con la cultura mexicana que al hablar utiliza un sinfín de expresiones y vocablos muy coloquiales de nuestro país. Durante la plática que tuvimos, recordó cómo llegó a suelo azteca con apenas 21 años y cómo se convirtió este país en su hogar.

Hoy, a sus casi 40 años, la española decide volver a homenajear esta tierra y rendirle tributo a su cancionero popular con el lanzamiento de “México de mi corazón II” -al que precede el álbum de 2019, en el cual hizo suyas varias de las canciones más icónicas de la música popular nacional.

El primer sencillo de este álbum fue “Qué bueno es tenerte”, donde participa Banda MS, agrupación de Sergio Lizárraga, productor de todo el volumen II. Recientemente estrenó “Mi ego”, uno de los cuatro temas inéditos del disco, en el que canta Joss Favela.

Natalia contó que aprendió a vivir como mexicana desde hace muchos años, “Ya me siento más mexicana que otra cosa. Voy a España y me siento un bicho raro. La verdad es que México es mi casa y este disco es otro homenaje, con mucho respeto y cariño, para todo mi público mexicano” comenta.

En la entrevista también dijo que todos los videos de las canciones los hicieron en Guanajuato. “Fuimos a Dolores Hidalgo. Estuvimos en Salvatierra y grabamos en León, en el templo expiatorio. Estuvimos en Jalpa de Cánovas, que es otro lugar hermoso. Caminamos en medio de los campos de agave. Y en todos estuve vestida por Benito Santos, quien es de Guadalajara. Entonces feliz de trabajar con él y recalcar que en México hay extraordinarios diseñadores y excelente moda”, puntualizó.

Nos platicó que cuando habló con Benito Santos para este proyecto le dijo que quería rescatar toda esa elegancia mexicana de los años 50, de las películas de esa época, destacando ese porte y esa distinción, ya que siente que el regional tiene todo para verse así. El famoso diseñador mexicano le hizo 11 hermosos vestidos, de los cuales usó seis para las grabaciones de los videos.

Finalizó comentando “Por muchos años he interpretado pop, baladas, urbano, creo que lo he cantado todo, pero la verdad es que en el escenario no me puedo sentir más cómoda que cantando con mariachi, ¡es lo máximo!”.