Pasear por la CDMX inspira a Natalia Jiménez y compone en homenaje a México

Los premios Grammy que ha ganado no le quitan la sencillez con la que inició en la música. Natalia Jiménez sigue disfrutando los paseos a pie que hacía, -antes para tocar en las calles y metro de Madrid-, ahora para conectar y encontrar cosas que la inspiren en los mercaditos y fondas de la CDMX, lo que la hizo coquetear con la música regional mexicana, aún cuando fue vocalista de un grupo de pop durante 10 años.

“Me cuesta más escribir canciones de pop, es curioso pero se me hace más fácil componer rancheras. Cuando estaba en La Quinta Estación, me dejé empapar mucho de lo que oía en los mercados, porque me gusta meterme en sitios populares, comer en la calle, en las taquerías o pozolerías y ahí escuchaba la música que ponen, la cual suele ser regional y todo esto me terminó calando”, afirmó la intérprete.

Natalia vivió ocho años en el país y visitó varios mercados como La Lagunilla. No ha tenido malas experiencias en sus recorridos, ni por la inseguridad o por los fans, porque va “disfrazada” y de lo más cómoda a estos sitios: “Me pongo pantalones rotos y sandalias, caminó por todos estos lugares y compro mis cosas, me agrada ir, soy feliz ahí”.

Enamorada de la banda y el regional que escuchó durante todo ese tiempo, grabó en 2019 el disco México de mi corazón, el cual tuvo buena respuesta entre sus seguidores, por eso regresó este 2021 con el volumen dos en donde también presenta cuatro temas inéditos que marcan el estilo que tendrá su siguiente disco con canciones originales, porque es el género que le permite expresarse y moverse en el escenario tal cual es.

Algo que no siente en el pop o el urbano. “Que el regional no está de moda, es discutible porque lo escuchó mucho en las calles de México, en cualquier mercado o taxi.

En Estados Unidos es igual, la gente se vuelve loca con la Banda MS. Es un género que mueve masas, es del pueblo y me gusta cantarlo porque saco todas mis emociones”, afirmó la cantante española.

SOBRE SU CARRERA

Ha grabado duetos con artistas de distintos géneros, entre ellos Marc Anthony, Daddy Yankee y Ricky Martin.

En el regional ha trabajado con Gerardo Ortiz, la Banda MS y Joss Favela.

Como compositora ha escrito temas para diferentes artistas, entre las que destaca Edith Márquez.

MAAZ