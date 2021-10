Daniela Magun preocupada porque su hijo casi pierde la memoria

Los hijos son una de la mayores y más preocupantes cosas que tenemos en nuestra vida, pues su bienestar y tranquilidad son cosas que siempre nos mantienen alerta, por lo que cualquier cambio en ellos es motivo de incertidumbre, más cuando su salud está de por medio.

Justo esto fue algo que vivió Daniela Magun, exintegrante del grupo Kabah, pues señaló que hubo un momento de su vida, en que su hijo Liam, se encontraba tan grave, que temió que perdiera la memoria.

Todo paso en el programa de Netas Divinas, en el que comparte créditos con Consuelo Duval, Paola Rojas y Natalia Téllez, pues cuando estaban tratando el tema del agradecimiento, Daniela recordó que hubo una vez en que pidió mucho, pero no agradeció lo que tenía.

Daniela Magun destacó que previo a un concierto con la agrupación de los 90's, recibió una llamada de que su hijo Liam se cayó de una hamaca y tuvo una severa lesión que podría haberle costado la pérdida de memoria, algo que completamente la hizo detener todo lo que estaba haciendo con tal de estar junto su hijo.

Comentó que todo ocurrió hace unas semanas cuando por medio de una llamada, se enteró que su hijo había sufrido una contusión, accidente que lo llevo a estar en el hospital.

Hace un par de semanas que mi Liam se me cayó de una hamaca. Estaba a punto de subirme al escenario [...] y de repente que me entra una llamada que por suerte vi, y me dicen que Liam se cayó y no lo veo del todo bien.

Acotó que el hecho ocurrió en casa de unos amigos de su hijo, aunque se mostró comprensiva con la mamá que estaba cuidando a su hijo, Daniela dijo en tono de burla "a cualquiera nos pasa, pero sobre todo a usted señora distraída".

Daniela Magún acotó que a pesar de estar previa a subir al escenario se vio en la necesidad de retirarse, no sin antes agradecer el apoyo de los demás integrantes de Kabah, pues debía cuidar a su hijo, ya que presentaba pérdida de memoria.

Me volteó hablo con Liam y me dijo mamá no me acuerdo de nada y le digo, pero a ver cómo te llamas [...] perdió la memoria corta digamos de meses para acá. En ese momento a mis compañeros de Kabah, que les agradezco infinito, les dije no puedo y vuelta en U para el hospital.

Acotó que ya en el hospital se le hicieron muchos estudios a su hijo en los cuales salió bien, pero parecía que a cada hora que pasaba "perdía más y más la memoria".

Foto: Instagram

¿Qué paso después? ¿Se recuperó?

Daniela Magun dijo que los médicos le indicaron que Liam salió bien en la tomografía, pero que debía de pasar la noche en el hospital, pues se encontraba en observación y fue en ese momento en que pidió mucho por él, pero a la vez también mostró agradecimiento de que siguiera con vida.

En la noche, ya que se logró quedar dormido, pedí y pedí mucho. Ya al otro día que amaneció y se despertó, ya se acordaba de todo [...] Ya en la noche en casa dije 'ayer pedí y pedí, y nunca me detuve a agradecer', y en ese momento me cayó el 20 y dije No Daniela, está bien pedir y pedir, pero también está bien agradecer.

Posterior a eso, ella señala que dio las gracias por que su hijo pudo recuperar la memoria y que gradualmente se repondría del traumático evento que ambos sufrieron.

Foto: Instagram

Seguir leyendo:

Erik Rubín cuenta que sufrió bullying en Timbiriche por esta razón

Consuelo Duval cuenta por qué se rapó el cabello y si lo volvería a hacer

Alessandra Rosaldo revela toda la verdad y confiesa cómo se lleva con los hijos de Eugenio Derbez