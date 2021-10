Erik Rubín cuenta que sufrió bullying en Timbiriche por esta razón

El cantante y compositor, Erik Rubín, confesó que no todo en su infancia fue sencillo pues hubo veces en que llegó a recibir el famoso bullying pero que después aprendió a lidiar con él e incluso superarlo.

Lo anterior fue revelado en el programa de Netas Divinas, el cual conducen Consuelo Duval, Natalia Téllez, Daniela Magún y Paola Roja, en donde el exTimbiriche fue uno de los invitados especiales de la emisión del programa que se transmite por Unicable.

En medio de la charla, sobre cómo han cambiado algunas cosas de los 90’s a la fecha, Daniela Magún dijo que ella recordaba a un Erik mucho muy diferente a como lo ve ahora, pues llegó a decir que se veía muy tierno y bondadoso.

Pero Erik señaló que a veces, por ser el “chico pueblerino” llegó a sufrir bullying por parte de sus compañeros de la agrupación adolescente.

Foto: Facebook

Todo surgió del hecho de que Rubín fue invitado a cantar en dicha banda, cuando él ya tenía algunos proyectos como solista e incluso un trato con una disquera. Pero fue “Gordita Galindo” quien lo invitó a formar parte de la banda, principalmente porque había recibido muchas amenazas de los padres sobre que iban a retirar a su hijo del grupo.

También los entiendo, pues llegó el nuevo, llegó el castigo, para que vieran que nadie era indispensable en el grupo [...] Yo venía de Puebla, había grabado unas canciones de mi tía Amparo Rubín, y la Guerita Galinda me la encontré en los pasillos de Televisa y me dijo ¿oye no quieres formar parte de la agrupación?