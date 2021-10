Natalia Tellez saca las garras y arremete contra Consuelo Duval por esta razón

Las conductoras del programa Netas Divinas, Consuelo Duval, Paola Rojas, Daniela Magun y Natalia Tellez, siempre han destacado por su gran amistad y empatía la una con la otra, por ello no dudan en decirse “la neta” sobre todo.

En la más reciente emisión del programa que se transmite por Unicable, el tema central fue los filtros en la vida, en donde las conductoras confesaron que en ocasiones sí han usado filtros en sus fotos de redes sociales, pero aseguraron que todo debe ser con moderación , pues después resulta irreal.

Pero aunque pareciera que los ánimos estaban muy calmados, la conductora Natalia Tellez, que se encuentra esperando a su bebé, arremetió contra Consuelo Duval, pues aseguró que ella si usa filtros en sus fotos.

Todo se dio después de que Natalia dijo que a veces el filtro puede fallar, pero Consuelo simplemente señaló “que nos dejen ser”, a lo que Natalia no dudo en contestarle con un tono de voz “tu callate”.

Foto: Facebook

Tras la declaración de Tellez, Consuelo no dudó en defender su postura, aunque sin negar el hecho.

Claro que uso tengo mis consentidos. Me choca el maquillaje, por eso me pongo el filtro, se me ve la mancha de aquí y me pongo el filtro y así como ‘ay mira cara tersa’.