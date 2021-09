Natalia Tellez revela el sexo de su bebé en Netas Divinas 

La conductora y actriz Natalia Tellez ha causado gran furor en redes sociales pues reveló que después de mucho tiempo, se encuentra embarazada, noticia que llegó a todos los rincones del medio del espectáculo.

En el programa de Netas Divinas, Natalia confesos a sus amigas “Netas”, Consuelo Duval, Paola Rojas y Daniela Magun, todos los detalles sobre su embarazo, pues hasta el momento, la noticia solo se había dado a conocer mediante una fotografía en su cuenta de Instagram, en la que aparece ella, su esposo Antonio y su perro Guero, mostrando una prueba de embarazo positiva.

En el programa, Natalia comentó que desde enero del presente año es algo que ella anhelaba, pues se sentía muy agusto con su vida amorosa y profesional como para dar este siguiente paso.

Era algo que desde enero, yo empecé y lo comenté con estas mujeres, con estas mujeres que me han llenado de hormonas y de deseos maternales y una pareja que desde principios de año, empecé a desear, pensar y lo veo muy lejano.

Acotó que aunque la noticia la llenó de alegría, es algo que pasó muy rápido, pues en este año tiene tres proyectos que ya tenía agendados pero que acotó que para atender su tiempo y más para ser mamá.

Y que creen que fue muy rápido, yo traté de organizar y dije viene mucha chamba a lo largo del año, me embarazare [...] no sabía mucho y di el lapso de este año, venía una serie y una película y bueno yo dije me embarazo y pues era lo que yo quería e hice todos los proyectos embarazada.