Consuelo Duval tuvo un ataque de ira contra sus hijos; así mostró su arrepentimiento

En el reciente programa de Netas Divinas, las conductoras Paola Rojas, Daniela Magun y Consuelo Duval, además de la invitada especial Edelmira Cárdenas, hablaron sobre los pecados capitales y cómo las han marcado tanto en su vida profesional como personal.

Al respecto ya pregunta expresa de la voz en off “Ángela”, Consuelo Duval reveló que hay un pecado capital que definitivamente le hubiera gustado no cometer pues afectó la relación con sus hijos cuando estos aún eran muy pequeños, Paly y Michel.

Consuelo Duval dijo que un ataque de ira contra sus hijos es unas de las peores cosas que ha hecho pues los llegó a lastimar.

Fue la ira la que me llevó a tener este remordimiento espantoso, por lastimar o decir palabras y lastimar a alguien que ya no tienen vuelta atrás, y a veces lo hice contra mis hijos

Acotó que este hecho sucedió cuando eran pequeños y que fue en una etapa de su vida en la que aún no comprendían el vocabulario de una persona mayor ni tampoco el enojo que en ese momento sentía ella.

Ese es el peor remordimiento, decirles pen$%&% o algo así, y que su almita todavía no estaba lista para que mamá los rechazara hijole eso es el peor remordimiento de un pecado que fue la ira y que no me pude controlar.

Paola Rojas es muy perfeccionista

Posterior al comentario de Consuelo Duval, Paola Rojas confesó que ella ha tenido muchos desplantes y enojos con sus compañeros de trabajo.

Si me arrepiento de tener desplantes, en mi trabajo hay mucho estrés y tengo un tema con los errores, evito eso. Si a alguien se le va un error de ortografía me transformo, me enciendo y no desde la sensualidad, sino de un fuego que no quieres conocer.

Comentó además que ahora ya se controla más, pues ha aprendido a que todo mundo comete errores.

Ya lo tengo un poco más trabajado pero antes si me pasaba, a mi me super castigo y me mega regaño cuando me equivoco, mis reacciones eran uff [...] tengo que aprender que hay errores y basta ¿no?

