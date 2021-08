Consuelo Duval agradece a su hijo por apoyarla en su separación

En el programa de Netas Divinas, Consuelo Duval confesó que fue una decisión muy dura el terminar una relación pero aseguró que su hijo, Michel la apoyó en ese duró momento.

En la última emisión del programa, en donde comparte créditos con Natalia Tellez, Paola Rojas y Daniela Magun y que además tuvieron como invitado especial al actor Emmanuel Palomares, las Netas estaban hablando sobre el tipo de las relaciones que existen y el poliamor, Consuelo Duval indicó que ella vivió varios engaños y le costó mucho tomar la decisión de separarse en su segundo matrimonio

Hay muchas mamás que se quedan estancadas en una relación donde no son felices y se los digo por experiencia porque cuando estaba en mi segundo matrimonio, lo que me hacía estar en ese matrimonio, evidentemente era el amor, pero lo que me hacía estar, era la gratitud con el hombre, de que amaba a mis hijos

La también conductora del programa El Retador señaló entre sollozos, que su hijo le dio el apoyo y la fuerza para poder tomar la decisión de separarse.

Cada vez que yo proponía ya la separación me decía ‘si Michel’, mmm, vamos a intentarlo otra vez porque decía 'no le voy a romper el corazón', hasta que una vez dijo ‘Michel’ y llegó Michel y dijo ¿qué pasó mami, que paso papi? Entonces le dije pues mijito es que, ay, hasta me dan ganas de llorar, le dije ya me voy a separar de tu papá y me dijo ‘lo que te haga feliz’