Daniela Magun padeció este trastorno alimenticio y ahora reconoce lo que equivocada que estaba

La cantante y conductora Daniela Magun es un persona que ha brillado mucho tanto por su participación en el grupo Kabah, como por su esbelta figura, pero ella misma ha reconocido que hubo un tiempo en que todo se complicó en su vida, lo cual se vio reflejado en un fuerte trastorno alimenticio.

En el más reciente programa de Netas Divinas, en donde comparte créditos con Consuelo Duval y Paola Rojas, Daniela comentó que se vio atrapada por los estereotipos y por la mala información que se transmite sobre salud.

Daniela Magun dijo que en un momento de su adolescencia en donde tenía problemas familiares y de presión por el éxito que comenzaba en la agrupación de los 90, ella llegó a tener bulimia, tema aún le cuesta mucho trabajo comentar y reconocer.

Cuando estaba pasando por la adolescencia y por todos los cambios hommonales e mi cuerpo aunado a problemas y situaciones en mi casa, terminando preparatoria, empezando Kabah, estando mucho en la luz pública, me refugié mucho en la comida, sin darme cuenta

Acotó que todo empezó debido a un mal mensaje de una película que vio cuando tenía 17 años, donde recibió la idea equivocada de que vomitar era la solución para estar delgada y “saludable”.

Yo ni sabía que existía, no sabía lo que era la anorexia ni la bulimia nunca había escuchado esos términos [...] vi la historia de una actriz y de que no podía bajar de peso y había descubierto que, devolviendo la comida, era la opción y bajaba de peso y ¿qué crees? que me paso, que dije que buena idea.

Foto: Instagram

Lo supera después de un año

Daniela Magun también reconoció que aunque la idea le pareció muy buena, ella no sabía que lo que estaba haciendo no era correcto, pues a sus 17 años, no tenía mucho conocimiento del concepto de la bulimia, pero sus amigos la ayudaron a superarlo.

Los Kabah, se dieron cuenta y me acusaron con mi mama y de ahí fuí a una terapia y la verdad es que tengo la suerte de haberlo superado muy rápido porque yo decía a ver si yo tengo un cuerpo sano completo y yo solita me estoy inventado y provocado esta enfermedad que con los años me puede hacer tanto tanto daño.

Finalmente destacó que ahora se siente bien con su figura, pues se considera una persona delgada, pero le da miedo hablar del tema puesto que podría llegar a dar un mensaje equivocado como el que ella recibió.

Hoy en día mi físico es el de una mujer delgada, entonces me asusta aplicarlo y darle ideas equivocadas a alguien

Foto: Instagram

dhfm