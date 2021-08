Netas Divinas: Daniela Magun dejó ir dos veces a este galán español

En el más reciente programa de Netas Divinas, las conductoras Paola Rojas, Daniela Magun, Consuelo Duval y la invitada Gloria Calzada, hablaron sobre las personas de las que se enamoraron y dejaron ir, algunas de las cuales hoy en día son muy reconocidas.

Al platicar sus experiencias de "ligues" que han dejado ir, Daniela Magun contó que hubo un cantante español que le tiro la onda, pero que ella, por respetar la novio que tenía en ese momento, no le hizo caso y lo dejo ir.

Se trataba del cantante David Bisbal, el cual le preguntó expresamente si no quería ir a cenar con ella, pero que Daniela simplemente ignoró, por respetar su relación.

Era de noche un vuelo tardísimo y me dijo que vas hacer aterrizando, porque el realmente comenzaba su carrera, y en México que restaurantes hay abiertos a estas horas, (le dijo) ay me encantan los tacos ¿no quieres ir a comer unos tacos aterrizando? y yo no fuí porque tenía ese novio.

Aclaró que esa fue su primer oportunidad de andar con el cantante español Davis Bisbal, pero incluso el destino le dio una segunda ocasión de andar con él.

Años después, muchos años después, yo creo que diez años después, volvió, pero ya no comenzaba su carrera ya era, así de ¡olé!, y entonces otra vez volvió a ligar, pero yo creo que ni él se acordaba de que s e había sentado junto a mi, pero oyra vez fue así de ojito pizpireto y otra vez estaba con un ciudadano en una administración y entonces dije que no, pero deje pasar la oportunidad.

Gloria Calzada, conductora invitada en el programa de Netas Divinas, también confesó que dejó ir a un famoso cantante, pero fue por las ideas que ella tenía, las cuales califica de muy conservadoras.

Señaló que ese hombre le habla muy bien y cerca, lo cual la hacía sudar y hasta sentir mucho calor, pero ella dijo que no.

Entonces más chico que yo se me acerba mucho y me hablaba muy cerquita y yo sentí muchísimo calor, y yo sentía como que hay no se sudaba y todo el rollo y no se prevalecía mi pensamiento y decía no yo soy una chica decente y lo deje ir, Chayis lo siento