Alessandra Rosaldo revela toda la verdad y confiesa cómo se lleva con los hijos de Eugenio Derbez

La cantante y compositora mexicana, Alessandra Rosaldo, quien fuera mundialmente conocida por formar parte del dueto de Sentidos Opuestos y actual esposa del comediante Eugenio Derbez, reveló ciertos detalles de la relación con sus hijastros.

Todo surgió en el programa de Netas Divinas que actualmente conducen Consuelo Duval, Paola Rojas, Natalia Tellez y Daniela Magun, pues estuvo como invitada especial y donde además recordó viejos tiempos cuando ella también fue conductora.

Aunque Alessandra Rosaldo recordó que todo su embarazo fue una Neta Divina, dejó en claro que ella se sintió un poco insegura por casarse a la edad de 40 años, sobre todo con un hombre que ya había tenido hijos y que quizá la relación podría haber sido un poco complicada, “yo me case a los 40, imaginate ya que-da-di-si-ma”

Foto: Instagram

Alessandra aclaró que incluso mucha gente a su alrededor no le ayudó, pues sus comentarios la hacían sentir mal, además de que había muchas presiones ya que admitió que se sentía como en “Big Brother” durante su viaje a Marruecos para grabar “ De viaje con los Derbez”.

Ha sido una montaña rusa de emociones, la primera temporada que yo no quería hacerla, pero todo mundo me decía sí, pero yo no, sobre todo por Aitana [...] Si fue muy fuerte y muy difícil, pues después de esa temporada había que dar mucho espacio.

Alessandra dijo que cuando tomó la decisión de casarse con Eugenio Derbez algunas personas la criticaron, sobre todo porque el actor ya tenía tres hijos de diferentes matrimonios, pero eso nunca le afectó, pues ella estaba enamorada.

Eso nunca me hizo ruido, al principio cuando nos enamoramos y cuando se supo, mucha gente me decía ¿qué haces ahí? osea checa la historia, pero a mi eso no me importo, yo me enamore profundamente, yo sabía que junto con él venía en la maleta los hijos y la verdad es que desde el primer día me entendí perfecto con los tres, de manera muy diferente con cada uno, pero si.