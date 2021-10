Eugenio Derbez se invita a la boda de una adoptiktok; ¿con quién irá? | VIDEO

Eugenio Derbez es una de las personalidades más importantes en el mundo del espectáculo en México, en gran medida por su talento, pero también por siempre estar innovando con proyectos para muchas plataformas, además de mantenerse activo en el mundo de la actuación. En esta ocasión sorprendió a una de sus hijas adoptivas de TikTok, pero no solo eso, ya que se autoinvitó a la boda de su “hija”.

Al empezar el 2021 Derbez sacó una nueva campaña de la mano de TikTok, donde se comprometió a adoptar a cinco creadores de contenido, pero eso no fue todo, ya que al contar con una gran cantidad de solicitudes, no adoptó a todos, pero sí les dio una serie de regalos a algunos que estuvieron en la recta final de la competencia, situación donde se quedó Karen Barrera.

A pesar de no ser una de las afortunadas ganadoras del concurso, Eugenio no se olvidó de ella y cuando compartió que se había comprometido decidió mandarle un mensaje, donde además de desearle lo mejor en esta nueva etapa en su vida, decidió confirmar su lugar en la fiesta, pero no solo el de él sino el de toda su familia.

El video

Karen compartió en su perfil el video donde Derbez le dedica unas palabras, donde de entrada le dice que a pesar de no estar en contacto frecuente está al pendiente de ella, por lo que le quería informar que se enteró de su compromiso, por lo que quería desearle lo mejor y confirmar su lugar en el evento, pero no fue todo, ya que le indicó que se viene con todo el clan Derbez, pero no solo sus hijos de sangre, que ya son muchos, sino también con los que adoptó.

“Quería aprovechar para felicitarte, porque ya me enteré, ya me enteré que Daniel, ahora sí sé porque le dicen Daniel “El Travieso”, Karen hizo una pausa para mostrar las imágenes de su pedida de matrimonio para después seguir con el mensaje de Eugenio. “A parte me enteré que fue a pedir la mano y casi fue a hablar con tu familia. Ya no hay de esos, ya no hay. Cuídamelo mucho, por favor y que te cuide a ti también”, comenzó el actor en el mensaje para después pasar al punto bueno, la invitación.

“No sé donde vaya a ser la boda, pero espero sea un lugar lo suficientemente grande, porque si mi invitas a mí, tengo que ir con todos mis hijos y no me refiero a los normales, naturales, que ya son un friego; sino si invitas a uno invitas a todos porque dicen que donde cabe uno caben 2, 3 o 10 o 20 o 30 o 40; entonces yo iría con todos mis hijos adoptiktoks. Entonces piensa bien si me vas a invitar tengo que ir con toda la familia, o no me invites”, expresó el comediante.

Durante el video se veía la cara de Karen, quien comenzó a decir que sí con la cabeza cuando le dijo que tenía que llevar a toda la familia. El punto será ver quién la va a entregar, si su papá de verdad o su papá adoptivo, Eugenio Derbez. Otro de los puntos que se tendrá que tocar es la presencia de Frida, ya que es considerada la quinta hija “natural” del comediante.

Te puede interesar: Eugenio Derbez “educa” a extranjeros con su nueva serie, “Acapulco”