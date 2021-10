Eugenio Derbez “educa” a extranjeros con su nueva serie, “Acapulco”

A inicios de este siglo, Eugenio Derbez perfeccionó su inglés y comenzó a buscar papeles en Hollywood, sin embargo, no le gustó que sólo lo vieran como el narco, matón y en el mejor de los casos, como el jardinero, por eso prometió que trabajaría duro y en cuanto pudiera producir combatiría esos estereotipos. Hoy siente que lo ha cumplido con la nueva serie “Acapulco”, en la que resalta el valor de las personas tengan o no dinero.

“Desde que hice ‘Overboard’, el carpintero era el hombre y la millonaria la mujer, y fue cuando les dije, por qué no al revés, y fue una batalla, pero logramos ganar. Eso es importante para nuestro público verse reflejado. Además, las cintas de Hollywood cometen muchos errores, de repente ves un restaurante mexicano con una pareja bailando tango, como si de la frontera para abajo fuéramos todos igual y lo que queremos es educarlos”, afirmó Derbez.

Esta serie se filmó en México, pero además de contar con talento nacional, hay un actor español, una colombiana y hasta un canadiense, y a todos los presentan de manera digna y respetando sus costumbres, porque otra de las cosas que le molestaba era que siendo un personaje latino, no importaba si estaba en EU o Rusia, siempre tiene que hablar inglés, cuando en la vida real esto no es así, cuando las personas están en casa se comunican en su idioma natal.

FILMACIÓN. Las locaciones fueron en Acapulco y la Ciudad de México.

“Acapulco” está inspirada en la vida de “Maximo”, el personaje que hizo en “Latin Lover” en 2017, un hombre que se vuelve rico tras juntarse con una señora madura y multimillonaria, pero en la serie quisieron mostrar un lado más humano del papel cuando era joven, por eso es que la historia está ambientada en 1984. La versión joven la hace Enrique Arrizon, quien estudió por varias semanas la película y después los modismos de Derbez.

Este joven “Maximo” desea cumplir su sueño de trabajar en el hotel más importante de la zona, sin romper los ideales que su familia le inculcó, pero en un ambiente con tanto extranjero, enfrentará varios retos. En esta aventura, lo acompaña su amigo “Memo”, interpretado por Fernando Carsa, quien se enamoró de la historia, porque además de resaltar el trabajo y esfuerzo de los empleados del hotel, también aprendió a aceptarse tal cual es.

“Me pasó algo muy chistoso, porque a pesar de que el papel está escrito como una persona gordita, la comedia no se burla de su peso o apariencia y eso me gustó. Este es el cuerpo que tengo y la cara, entonces el personaje me enseño a aceptarme como soy”, afirmó Carsa.

En la película la minoría está en los papeles gringos,a quienes interpretan Jessica Collins y Chord Overstreet.

Para Collins y Overstreet fue interesante trabajar en México y conocer la cultura mexicana.

Overstreet aseguró que el crew fue muy atento y paciente con su trabajo, sin importar cuantas veces preguntaba el significado de algo.

Recrear la época de los 80 fue divertido para Camila Pérez, porque la gente del staff la ayudó mucho.

8 de octubre se estrena en Apple TV.

10 episodios tiene la serie.

