Tania Ruiz celebra su cumpleaños con sofisticado look; Paulina Peña reaccionó así

Tania Ruiz, novia del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, está de manteles largos. Este sábado 23 de octubre celebra su cumpleaños 34 y lo hizo de una gran forma al compartir en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje, al que reaccionó Paulina Peña Pretelini; además se lució con un sofisticado look que le hizo resaltar su belleza.

Aunque Ruiz ya era conocida por su trabajo como modelo, fue la relación con el exmandatario lo que le hizo ganar mayor fama. Actualmente, la originaria de San Luis Potosí sigue haciendo trabajos como modelo y también es empresaria, pues se sabe que tiene una marca de pulseras.

La hija de Elizabeth Eichelmann Gómez y Luis José Ruiz Ituarte, empresario vinícola, tiene cuatro hermanos: Gerardo, Alynn, Elizabeth y Luis José. Tuvo una relación de varios años con Bobby Domínguez, quien es el padre de su única hija, llamada Carlota, de 7 años.

Tania Ruiz celebra con sofisticado look de gabardina

La modelo compartió con sus miles de seguidores en Instagram una publicación en la que se dejó ver con un sofisticado look, luciendo una gabardina en tono caqui, que combinó con un sombrero y pantalones negros, imágenes con las que acompañó un emotivo mensaje.

Tania Ruiz se luce en su cumpleaños. Foto: Especial

"Happy birthday to me!! Yes Sir!! Gracias Dios por un año más de vida que me permites seguir llenándome de sabiduría. Tantos planes y tu siempre dirigiendo mi vida. (...) He sido hermana, amiga, hija, pareja, mamá y si he tenido frustraciones en mi vida y esa voz interna que siempre me dice tu puedes, tienes que, todo está bien", escribió.

Añadió que ha puesto su energía en miles de situaciones y circunstancias que solo la han hecho crece, y que estos 34 años le han implicado muchas lágrimas y muchas sonrisas. "Gracias Dios por este viaje llamado vida que me ha hecho encontrarme", finalizó Ruiz en su publicación.

Ante el texto y las fotografías, fueron muchos de sus fans quienes reaccionaron, logrando recibir en pocas horas 12 mil "me gusta" entre ellos el de la hija mayor de su pareja, la joven Paulina Peña, quien también aprovechó para dejarle un mensaje:

"Muchas felicidades Taaaan", fueron las palabras con las que Paulina celebró el cumpleaños de Tania, con quien siempre ha demostrado tener una excelente relación, lo cual queda claro con su emotivo texto y los emojis de corazón rojo con los que deja ver el cariño que le tiene.

Así reaccionó Paulina Peña. Foto: Especial

¿Todavía es novia de Enrique Peña Nieto?

Al principio de la relación la pareja decidió mantener su noviazgo en privado, pero al ser captados juntos en diversos lugares terminaron por aceptarlo, y aunque no son la pareja que más expone su amor, recientemente Tania dejó ver que siguen juntos al felicitar a Peña Nieto con tiernas palabras.

"Hoy en esta fecha tan importante donde nos llenan de buenos deseos ,elogios, bendiciones y lo que cada quien lleva dentro.

Feliz cumpleaños Novio Mio!!", fue parte del mensaje con el que la modelo y empresaria compartió su felicidad por pasar un año más junto a su novio.

Así celebró Tania a Peña Nieto. Foto: Especial

