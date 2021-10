Paulina Peña y Fernando Tena ya tienen fecha de boda; así lo dio a conocer la hija de Peña Nieto

Paulina Peña Pretelini es la hija mayor del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto. La joven de 25 años lleva varios años de noviazgo con el joven Fernando Tena, quien es hijo del ex futbolista y director técnico, Luis Fernando Tena. El pasado 15 de septiembre la pareja anunció su compromiso, y hoy ya tienen fecha de boda.

Fue en el año 2014 cuando la hija del ex mandatario y su novio se conocieron, según se sabe coincidieron en una fiesta de Halloween, por amistades en común. Paulina tenía 19 años y él 24. Después de casi 7 años de relación, el joven eligió un parque en la ciudad de Nueva York para entregarle a la joven el anillo de compromiso que sella su amor.

La joven, quien es licenciada en Dirección Internacional de Hoteles por la Universidad Anáhuac del Norte, tiene dos hermanos, Nicole y Alejandro, fruto de la relación de Enrique Peña con Monica Pretelini, quien lamentablemente falleció el 11 de enero de 2007.

La hija de Peña Nieto se comprometió el 15 de septiembre

El pasado miércoles 15 de septiembre, Paulina compartió en su cuenta de Instagram, donde la siguen 188 mil personas, una serie de fotografías con las que dio a conocer su compromiso con Tena. En las imágenes se ve al joven hijo del ex futbolista arrodillado para pedirle a su novia que se case con él.

La pareja dio a conocer su compromiso en redes. Foto: Especial

"Si un millón de veces y para siempre. Te amo", fue la frase con la que la hija de Peña Nieto acompañó la publicación, la cual pronto comenzó a recibir comentarios, entre ellos los de sus hermanos, y amigos, como la actriz Consuelo Duval, quien escribió: "Mi niña hermosa se me casa".

A principios de este mes, la joven fue cuestionada en sus redes sociales sobre la fecha de su boda, sin embargo, afirmó que todavía no tenían nada planeado. "La verdad no tengo nada de nada", dijo en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, aunque reveló que ya había un día confirmado para llegar al altar, el cual no lo quiso dar a conocer en ese momento.

Paulina y Fernando ya tienen fecha de boda

Por fin Paulina y Fernando revelaron cuando será el gran día, y es que la pareja reveló en las redes sociales de la joven un video en el que se pueden ver las reacciones de todos sus seres queridos cuando les dieron la noticia del compromiso, mismo que comienza con un bella postal de ambos y la fecha 1 de octubre de 2022.

Los comentarios por la emotiva publicación no se hicieron esperar, y entre las personas que dejaron un mensaje para la pareja están Tania Ruiz, novia del expresidente, sus hermanos Nicole y Alejando Peña, y las hijas de la actriz Angélica Rivera, Sofía y Fernanda Castro.

Así dieron a conocer la fecha en que se van a casar. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

¿Puros viajes? Conoce a que se dedica Paulina Peña Pretelini

El tierno comentario de Tania Ruiz a la FOTO de Peña Nieto y su hija Nicole