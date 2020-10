¿Puros viajes? Conoce a que se dedica Paulina Peña Pretelini

View this post on Instagram

Concurso de Calabazas ud83cudf83 Welcome foolish mortals a este CONCURSO DE CALABAZAS que comienza HOY mieu0301rcoles 14 de Octubre y el objetivo (ademau0301s de divertirnos) es que saquen su lado mau0301s creativo en esta eu0301poca tan espeluznante. Te invitamos a decorar tu calabaza de la manera mau0301s creativa, ya sea de un personaje de Disney, Marvel, Star Wars, Harry Potter o Mi Villano Favorito. ud83euddd9ud83cudffb Es necesario que nos mandes la imagen por DM y si quieres contarnos un poco de la historia de tu calabaza tambieu0301n felices de leerte. ud83eudddfu200du2640ufe0f Invita a todos tus amigos y familia para que seamos mau0301s mentes y manos creativas! ud83eudddeu200du2642ufe0f El concurso cierra el 29 de Octubre a las 00:00 hrs. El 30 de Octubre se harau0301n las votaciones para definir a los finalistas.ud83eudddbud83cudffcu200du2640ufe0f Y el 31 de Octubre se votarau0301 solo por los finalistas y anunciaremos al ganador ud83eudd47 (El cual se llevarau0301 un premio increiu0301ble!!!)