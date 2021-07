Tania Ruíz manda amoroso mensaje a Peña Nieto por su cumpleaños 55

Hoy el expresidente de México, Enrique Peña Nieto celebró su cumpleaños número 55 y este gran evento fue celebrado por su actual pareja Tania Ruíz, quien envió un mensaje al político a través de su cuenta de Instagram.

La modelo mexicana no perdió la oportunidad de gritar a los cuatro vientos su amor y llenar de felicitaciones a su novio.

“Hoy en esta fecha tan importante donde nos llenan de buenos deseos, elogios bendiciones y lo que cada quien lleva dentro. ¡¡Feliz cumpleaños Novio Mio!!”, inició Tania su mensaje.

Al lado de la fotografía en la que la pareja aparece abrazada y sonriente, Ruíz agregó: “Que dicha y felicidad poder festejar un año más a tu lado. Siempre dándome la misma ilusión y la misma felicidad por festejar tú cumpleaños. Por esa parte de mí que tú estás ahí. La vida me ha dado la oportunidad de estar contigo estos años y Dios la bendición, de poder abrazarte, amarte y seguir construyendo en este espacio que hoy tenemos y vivimos que es lo más valioso. ¡Nuestro tiempo! ¡Nuestra vida!”.

Por último, y admitiendo que su relación no es perfecta, la modelo finalizó su felicitación expresando: “Encontré a una pareja y la relación la construimos día con día. No hay experiencia sin caídas y no hay evolución sin tropiezos. Siempre haciendo frente a cada situación que hemos vivido y de la mano, junto con Dios. Que Dios te bendiga, proteja, cuide hoy y siempre deseando lo mismo para todos. ¡¡Te Amo!! ¡Feliz día Mi Novio Hermoso!”.

