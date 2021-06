Tania Ruiz derrocha elegancia con espectacular vestido amarillo en boda de su hermana: FOTO

Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto asistieron este fin de semana a una boda, sin embargo, no fue la suya, pero los seguidores de la pareja se mostraron entusiasmados por poder verlos tan cerca de un altar y para no perder la costumbre, la novia del ex mandatario fue quien acaparó todas las miradas en la lujosa celebración pues derrochó elegancia y clase con un colorido atuendo.

La boda fue de la hermana de Tania Ruíz, Alynn, quien se casó con el empresario Abel Rangel Fernández el pasado viernes 11 de junio y fue durante la tarde del sábado 12 cuando la novia de Enrique Peña Nieto compartió a través de diversas historias cómo fue la lujosa celebración a la que acudió con un espectacular vestido creado por Kathia Fontini, una de las diseñadoras más exclusivas y prestigiosas de la farándula en México.

Fue a través de su perfil de Instagram donde Tania Ruiz compartió una fotografía de su atuendo con el que asistió a la boda de su hermana, el cual consistió en un vestido corte sirena bordado con cientos de pailetes de color amarillo canario, además, el vestido tenía un escote discreto en la zona del busto y lo que más llamó la atención fueron las enormes y abultadas mangas de organdí que resaltaron la estilizada figura de la modelo.

En cuanto al maquillaje, Tania Ruiz fue discreta y solo uso un labial en tono rojo intenso y un delineado que contrastó a la perfección con el tono verde de sus ojos, mientras que para su peinado solo uso una especie de chongo que priorizó la caída natural de su rubia cabellera.

La modelo lució espectacular. Foto: IG: taniruize

En la publicación de la fotografía, Tania Ruiz aprovechó para agradecer el trabajo de Kathia Fontini a quien reconoció por su entrega y el profesionalismo que puso en la creación del vestido “tan suyo” por lo que en respuesta la diseñadora respondió a la cortesía resaltando que no hay nadie más podría tener más clase y estilo que su “queridísima amiga” para usar ese vestido.

Presume la fiesta

A través de historias de Instagram, la modelo nacida en San Luis Potosí, compartió algunas fotografías y videos de la lujosa fiesta que se realizó en un esclusivo jardín, en las imágenes se puede apreciar a la pareja muy feliz por su enlace matrimonial y también se pudo apreciar uno de los momentos más emotivos de la fiesta, el cual fue cuando los padres de la novia abrazaron a su hija en medio de la pista ante la mirada de todos los invitados.

Cabe mencionar que Tania Ruiz demostró de dónde heredó la belleza pues compartió un par de fotografías en las que posa junto a su madre, quien lució espectacular portando un vestido rojo y aunque se desconoce cuál es su edad, luce tan bien conservada que sin problemas puede pasar como la hermana de sus hijas.

Cabe mencionar que en las fotografías y videos no se pudo apreciar a Enrique Peña Nieto, sin embargo, según reporta la revista “Quién”, el ex mandatario sí asistió a la boda pues no podía perderse un día tan especial para su novia y su familia. Tania Ruiz heredó la belleza de su mamá. Foto: IG: taniaruize

CBC